Ankara'da 'Ailem Güvende' operasyonu: Gençleri hedef alan 20 pavyon mühürlendi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'Ailem Güvende' operasyonu kapsamında tarihi Ulus bölgesindeki sözde eğlence mekanlarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında 20 pavyon mühürlendi. İşletmeler hakkında fuhuş, uyuşturucu, müstehcenlik ve çocukların istismarıyla bağlantılı faaliyetlere ortam sağlandığı yönünde iddialar bulunurken, bölgede adli ve idari süreçlerin sürdüğü bildirildi.
Ankara'nın tarihi Ulus bölgesinde bulunan gençleri ve aile yapısını hedef alan eğlence mekanlarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında 20 pavyon mühürlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün takibinde yürütüldüğü belirtilen çalışmalar kapsamında bölgedeki işletmeler incelemeye alındı.
Soruşturma ve denetimlerde elde edildiği belirtilen bulguların ardından 20 işletme hakkında mühürleme işlemi gerçekleştirildi.
İŞLETMELER HAKKINDA AĞIR İDDİALAR
Sabah'ta yer alan habere göre Ulus'taki işletmelere yönelik incelemelerde fuhuş, müstehcenlik, uyuşturucu ve çocukların istismarıyla bağlantılı faaliyetlere ortam sağlandığı yönünde iddiaların soruşturulduğu belirtildi.
Bazı işletmelerin "ücretli sosyal arkadaşlık" adı altında faaliyet yürüttükleri de öne sürüldü.
Ayrıca reşit olmayan kişilerin yasa dışı faaliyetlere yönlendirildiğine ilişkin bulguların soruşturma dosyasında yer aldığı iddia edildi.
20 İŞLETMENİN KAPISINA MÜHÜR
İşlem yapılan mekanların bulunduğu bölge, Ankara'nın tarihi ve turistik merkezleri arasında yer alıyor.
Bölgede I. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası ve Hacı Bayram Veli Camii gibi önemli tarihi ve kültürel noktalar bulunuyor.
Ayrıca çevrede öğrenci yurtları ve eğitim kurumlarının bulunduğu belirtiliyor.
İşletmelerle ilgili adli sürecin yanı sıra idari işlemlerin de devam ettiği aktarıldı.
Yürütülen çalışmaların ardından 20 eğlence mekanına mühürleme işlemi uygulandığı bildirildi.
VATANDAŞLAR KARARI DEĞERLENDİRDİ
İşletmelerin mühürlenmesinin ardından bölgede yaşayan bazı vatandaşlar karara ilişkin görüşlerini dile getirdi.
Nurettin Yıldız, mekanların kapatılmasını olumlu karşıladığını belirterek, "Mühürlenmeleri şehrin itibarına yakışan bir adım oldu." dedi.
Murat Sarıçiçek ise bölgede öğrenci yurtları ve eğitim kurumlarının bulunduğuna dikkati çekerek, "Ailemizle ve çocuklarımızla geçerken zor anlar yaşıyorduk, teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
Mehmet Erdoğan, Ulus'un başkentin önemli güzergahlarından biri olduğunu belirterek mekanların kapatılması kararını desteklediğini söyledi.
Timuçin Akyürek de bu tür eğlence mekanlarının şehir merkezinin dışında belirlenen alanlarda bulunması gerektiği görüşünü dile getirdi.
Orhan Şahin, bölgenin tarihi önemine işaret ederek I. Meclis ve Hacı Bayram Veli Camii'nin yakınındaki mekanların kapatılmasını olumlu karşıladığını söyledi.
Oğuz Tamer Demir ise eğlence mekanlarının güvenlik ve asayiş kontrollerinin yoğunlaştırılabileceği alanlarda faaliyet göstermesi gerektiğini ifade etti.