Ayrıca reşit olmayan kişilerin yasa dışı faaliyetlere yönlendirildiğine ilişkin bulguların soruşturma dosyasında yer aldığı iddia edildi.

Bazı işletmelerin "ücretli sosyal arkadaşlık" adı altında faaliyet yürüttükleri de öne sürüldü.

Sabah'ta yer alan habere göre Ulus'taki işletmelere yönelik incelemelerde fuhuş, müstehcenlik, uyuşturucu ve çocukların istismarıyla bağlantılı faaliyetlere ortam sağlandığı yönünde iddiaların soruşturulduğu belirtildi.

Soruşturma ve denetimlerde elde edildiği belirtilen bulguların ardından 20 işletme hakkında mühürleme işlemi gerçekleştirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün takibinde yürütüldüğü belirtilen çalışmalar kapsamında bölgedeki işletmeler incelemeye alındı.

Ankara 'nın tarihi Ulus bölgesinde bulunan gençleri ve aile yapısını hedef alan eğlence mekanlarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında 20 pavyon mühürlendi.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

20 İŞLETMENİN KAPISINA MÜHÜR

İşlem yapılan mekanların bulunduğu bölge, Ankara'nın tarihi ve turistik merkezleri arasında yer alıyor.

Bölgede I. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası ve Hacı Bayram Veli Camii gibi önemli tarihi ve kültürel noktalar bulunuyor.

Ayrıca çevrede öğrenci yurtları ve eğitim kurumlarının bulunduğu belirtiliyor.

İşletmelerle ilgili adli sürecin yanı sıra idari işlemlerin de devam ettiği aktarıldı.

Yürütülen çalışmaların ardından 20 eğlence mekanına mühürleme işlemi uygulandığı bildirildi.