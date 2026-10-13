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Tünelde patlama sesleri ve yoğun duman alarmı: M5 Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda seferler durduruldu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Tünelde patlama sesleri ve yoğun duman alarmı: M5 Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda seferler durduruldu

M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı’nın Ihlamurkuyu İstasyonu’nda kablolarda meydana gelen patlamanın ardından duman istasyona yayıldı, yolcular tahliye edildi. Arıza nedeniyle ulaşım aksarken, seferlerin Üsküdar-Çakmak ve İmam Hatip Lisesi-Sultanbeyli istasyonları arasında sürdürüldüğü açıklandı.

M5 metrosunun Ihlamurkuyu İstasyonu'nda kablolarda patlama meydana geldi. İstasyona yayılan duman nedeniyle yolcular tahliye edildi. Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nda ulaşımı aksatan arızanın ardından seferler iki ayrı kesimde yapılmaya başlandı.

SULTANBEYLİ ÜSKÜDAR METROSUNDA KABLO KAYNAKLI PATLAMA

KABLOLARDA PATLAMA OLDU, DUMAN İSTASYONA YAYILDI

Ihlamurkuyu İstasyonu'nda metronun bulunduğu alandaki kablolarda patlama meydana geldi.

Tünelde patlama sesleri ve yoğun duman alarmı: M5 Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda seferler durduruldu - 1

Patlamanın ardından oluşan duman istasyona yayıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, metro seferleri durduruldu.

Tünelde patlama sesleri ve yoğun duman alarmı: M5 Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda seferler durduruldu - 2

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ, DURAKLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Ihlamurkuyu İstasyonu'nda metro bekleyen yolcular yoğunluk oluşturdu. Yolcular, görevliler tarafından tahliye edildi.

Arıza nedeniyle hattın bazı duraklarında da yoğunluk yaşandı.

Tünelde patlama sesleri ve yoğun duman alarmı: M5 Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda seferler durduruldu - 3

SEFERLER İKİ AYRI KESİMDE YAPILIYOR

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada seferlerin sürdürüldüğü istasyon aralıklarını duyurdu:

Tünelde patlama sesleri ve yoğun duman alarmı: M5 Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda seferler durduruldu - 4

"M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Üsküdar-Çakmak ve İmam Hatip Lisesi-Sultanbeyli istasyonları arasında yapılmaktadır."

'TRENDE BİRDEN PATLAMA OLDU'

Trendeki yolculardan Hafize Zeynep, "Biz trendeydik. Birden patlama sesi oldu. Ne olduğunu anlayamadık. Duman çıktığını gördük. İstasyondakiler sıkıştı. Biz de acil butonuna bastık ama kapılar açılmadı. Biz de mandalı kendimiz aşağı çekerek çıktık. Sonra itfaiye geldi. Hiçbir şekilde bizi çıkarmaya gelen olmadı. Biz kendimiz çıktık. Seferler durdu. Belki bugün açılmayabilir" dedi

#Sultanbeyli Üsküdar Metrosu
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