Tünelde patlama sesleri ve yoğun duman alarmı: M5 Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda seferler durduruldu
M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı’nın Ihlamurkuyu İstasyonu’nda kablolarda meydana gelen patlamanın ardından duman istasyona yayıldı, yolcular tahliye edildi. Arıza nedeniyle ulaşım aksarken, seferlerin Üsküdar-Çakmak ve İmam Hatip Lisesi-Sultanbeyli istasyonları arasında sürdürüldüğü açıklandı.
M5 metrosunun Ihlamurkuyu İstasyonu'nda kablolarda patlama meydana geldi. İstasyona yayılan duman nedeniyle yolcular tahliye edildi. Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nda ulaşımı aksatan arızanın ardından seferler iki ayrı kesimde yapılmaya başlandı.
KABLOLARDA PATLAMA OLDU, DUMAN İSTASYONA YAYILDI
Ihlamurkuyu İstasyonu'nda metronun bulunduğu alandaki kablolarda patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından oluşan duman istasyona yayıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, metro seferleri durduruldu.
YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ, DURAKLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU
Ihlamurkuyu İstasyonu'nda metro bekleyen yolcular yoğunluk oluşturdu. Yolcular, görevliler tarafından tahliye edildi.
Arıza nedeniyle hattın bazı duraklarında da yoğunluk yaşandı.