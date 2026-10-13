Uluslararası uyuşturucu şebekesine yönelik İstanbul merkezli 13 ilde, 2 bin personelle düzenlenen operasyonlarda 42 şüpheli yakalandı. Şifreli haberleşme verileriyle şebekenin 10 ton 100 kilogram uyuşturucuyla bağlantısı tespit edilirken, toplam 7 milyar 657 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

Uluslararası uyuşturucu şebekesine yönelik operasyonlarda 42 şüpheli yakalandı. Toplam 7 milyar 657 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. İçişleri Bakanlığı, şifreli haberleşme verilerinin incelenmesiyle şebekenin uluslararası tedarik faaliyetleri ile Türkiye'deki dağıtım ağı arasındaki bağlantıların ortaya çıkarıldığını bildirdi. 13 İLDE 2 BİN PERSONELLE EŞ ZAMANLI OPERASYON Operasyonlar; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında uluslararası uyuşturucu şebekesine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. İstanbul merkezli Antalya, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Hakkari, Hatay, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Sakarya, Samsun ve Van'da 2 bin personelin katıldığı operasyonlarda 42 şüpheli yakalandı.

İMALATTAN SEVKİYATA UZANAN AĞ TESPİT EDİLDİ Bakanlığın açıklamasına göre yakalanan şüphelilerin, farklı ülke ve illerde uyuşturucu madde imalatı, sevkiyatı ve dağıtımını uluslararası düzeyde organize ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin kimyasal maddelerin temini ile uluslararası sevkiyatların nakliye ve lojistik süreçlerini yönettikleri de belirlendi. ŞİFRELİ HABERLEŞME VERİLERİYLE 10,1 TONLUK BAĞLANTI Şifreli haberleşme verilerinin incelenmesiyle örgütün uluslararası tedarik faaliyetleri ile ülke içindeki dağıtım ağı arasındaki bağlantılar ortaya çıkarıldı. Bu incelemeler sonucunda şüphelilerin, eroin, esrar ve kokainden oluşan toplam 10 ton 100 kilogram uyuşturucu maddeyle bağlantılı oldukları belirlendi.