Olay, 21 Kasım 2021'de Mardin'in Midyat ilçesi kırsal Çamyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında alacak anlaşmazlığı nedeniyle başlayan husumet sonucu çoban Musa Çelik, uzun namlulu silahla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri, tanık beyanları üzerine o dönem güvenlik korucubaşı olarak görev yapan Şükrü Akçay ile kardeşleri M.A. ve Veysi Akçay'ı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

CEZASI ONANDI

Haklarında Midyat Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan şüphelilerden M.A. beraat ederken, Veysi Akçay'a 'silahla tehdit' suçundan 1 yıl 8 ay, Şükrü Akçay'a ise 'kasten öldürme' suçundan 12,5 yıl hapis cezası verildi. Bir süre önce tutuksuz yargılanmak üzere cezaevinden tahliye edilen Şükrü Akçay hakkında verilen hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.