Başkan Erdoğan bakanlara talimat verdi: İzmir için yeni bir dönem başlıyor
CHP'den AK Parti'ye geçişiyle siyasetin en çok konuşulan ismi haline gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, hakkındaki eleştirilere Yeni Asır’a verdiği özel röportajla son noktayı koydu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın bakanlıklara İzmir talimatı verdiğini müjdeleyen Tugay, yaşam tarzına müdahale iddialarını "korku siyaseti" olarak nitelendirip sert tepki gösterdi. Körfez tüp geçişinden ikinci çevre yoluna, kentsel dönüşümden yarım kalan opera binasına kadar kentin kaderini değiştirecek dev projeleri tek tek açıklayan Tugay, "İzmir'de hiçbir projeyi yarım bırakmayacağım, Ankara ile tam uyum içinde çalışarak bu kenti hak ettiği vizyonla buluşturacağım" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'e yönelik talimatının ardından bakanlıklarla belediye arasındaki proje görüşmeleri hız kazandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bakanlara kentin sorunlarıyla yakından ilgilenmeleri talimatı verildiğini söyledi. AK Parti'ye geçiş kararını ve İzmir için planladığı çalışmaları Yeni Asır'a anlatan Tugay, Erdoğan'ın kutuplaşmaya karşı verdiği mesajı da değerlendirdi.
"CUMHURBAŞKANIMIZ BÜTÜN BAKANLARA İZMİR İLE YAKIN ÇALIŞMALARI TALİMATINI VERMİŞ"
Hükümet ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki iletişimin kente nasıl yansıyacağı sorusunu yanıtlayan Tugay, şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanımız bütün bakanlara İzmir ile yakın çalışmaları ve kentin sorunlarıyla yakından ilgilenmeleri talimatını vermiş. Bunun olumlu etkilerini şimdiden hissediyoruz. Sadece bir günde üç bakanımızla (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı) telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Sağlık Bakanımız da beni ziyarete geldi. Ulaştırma Bakanımız, İzmir'in hem şehir içi hem de çevre ilçeleri kapsayan ulaşım projeleri için bir master plan çalışması yürüttüklerini belirtti. Biz de belediye olarak kendi çalışmamızı yapıyoruz."
"BU DURUM İZMİR İÇİN ÇOK DEĞERLİ"
Bakanlıklarla yürütülecek ortak çalışmalar hakkında konuşan Tugay, şu ifadeleri kullandı:
"En kısa zamanda bir araya gelip daire başkanlarımız ve genel müdürlerimizle İzmir'in tüm projelerini, bizden taleplerini ve birlikte neler yapabileceğimizi masaya yatıracağız. Bu durum İzmir için çok değerli. Daha önce kentimizde böyle bir iş birliği zemini ne zaman yaşandı bilmiyorum. İzmir'in yıllardır beklediği yatırımları hızlandırmak ve kentimize hak ettiği vizyonu kazandırmak için merkezi hükümetimizle tam bir uyum ve kararlılık içinde çalışıyoruz."
Tugay, açıklamalarında iş birliğine yaklaşımını da şöyle ifade etti:
"Şehrin iyiliği ve yatırımların gelmesi adına böyle bir adımı reddetmem mümkün değil."