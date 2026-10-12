"Resmen bir linç kampanyası yürütülüyor. Bu kadar korkunç ve sistematik bir şekilde medyada, sosyal medyada sürekli karalanıyorum. Adeta "vatan haini" ilan edildim; "İzmir'i işgal ettiler" gibi laflar ediliyor. İnsan bu lafları ederken hakikaten utanır."

"İzmirli olmak benim kimliğim, ben hiç değişmedim. İzmirliler benim onlar için iyi olacağını düşündüğüm kararıma güvensin."

"İZMİR'İN SORUNLARINI DAHA FAZLA NASIL ÇÖZERİZ?"

Tugay, belediye başkanlığı görevine ve İzmir'e yaklaşımını şöyle anlattı:

"İzmirliler bana niye oy verdi? Ne yapmam için oy verdiniz? Belediye başkanlığı yapmam için değil mi? Ben peki başka bir şey mi yapmaya çalışıyorum? Hayır. "Daha iyi belediye başkanlığı nasıl yaparım, İzmir'in sorunlarını daha fazla nasıl çözeriz?" bunun peşindeyim. Şu andaki tek derdim bu. Ben İzmir'de büyümüş, İzmir'in ruhunu taşıyan bir insanım. Daha önceki değer yargılarım neydiyse aynen devam ediyor. Vatanına, milletine bağlı, halkını seven ve insanların sorunlarına duyarlı biriyim. Hiç kimseyi diğerinden ayırt etmeden bugüne kadar yaşadım ve çalıştım; bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğim."

"KİMSE BENİM ATATÜRK İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİMİ DEĞİŞTİREMEZ"

Atatürkçü Düşünce Derneği üyeliğinden ayrılmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Tugay, şu ifadeleri kullandı:

"Atatürkçü Düşünce Derneği'nden istifa ettim. Ancak bu dernekle zaten uzun zamandır bir alakam yoktu. Daha önce defalarca istifa etmeyi düşünmüştüm ama dilekçe verme süreci nedeniyle ertelenmişti. Faaliyetlerine çağrılmadığım, hiçbir etkinliğine katılmadığım bir yerdi. Başka bir dernek için işlem yaparken avukat arkadaşıma sordum; dernek üyeliğinin e-Devlet'ten sonlandırılabildiğini söyledi. Sisteme girdiğimde dernek üyeliğimin hâlâ devam ettiğini gördüm ve zaten ayrılmayı düşündüğüm için üyeliğimi sonlandırdım. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hep sevgi ve saygı duydum. Bundan sonra da aynı sevgi ve saygıyı koruyacağım. Kimse benim Atatürk ile ilgili düşüncelerimi değiştiremez; zaten kimseden böyle bir talep de gelmez. Bu ülkedeki herkes Cumhuriyetin kurucusu Atatürk'e saygı duyar, ilkelerine sahip çıkar. Atatürk'ü anmak sadece kuru nutuklar çekmek ya da bir derneğe üye olmaktan ibaret değildir. Derneğe üye olmayan diğer insanlar Atatürk'ü sevmiyor mu yani? Dernekten ayrılmış olmam kesinlikle Atatürk'e dair düşüncelerimin değiştiği anlamına gelmez."

"ANKARA İLE İZMİR ARASINDA MEKİK DOKUYACAĞIZ"

İzmirlilere vermek istediği mesaj sorulan Tugay, şöyle konuştu:

"Kararıma güvenmelerini istiyorum. Ben değişmedim; daha iyi hizmet etmek üzere böyle bir karar aldım. Yaşamlarına müdahale edecek hiçbir şey olmayacak. Tersine, İzmir'in belki tarihinde olmadığı kadar hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşayacağına söz veriyorum. İzmir'in sanayisinde, tarımında, ticaretinde de çok problem var. O konuların çözümü için Ankara ile İzmir arasında mekik dokuyacağız. Hemşehrilerimden bek- lentim, bizi sonuçlarımız üzerinden değerlendirmeleridir. Bütün enerjimi İzmir'e hizmet etmeye vereceğim. Herkes siyasi tercihinde özgürdür. Farklı siyasi görüşlere her zaman saygı duyacağım."

"O KADAR ÇOK VATANDAŞTAN OLUMLU DÖNÜŞ OLDU Kİ BEN DE İNANAMADIM"

Sanayici ve iş insanlarından aldığı geri dönüşleri anlatan Tugay, şunları söyledi:

"Onlar açısından gayet olumlu bir şey oldu. Sadece sanayiciler değil, o kadar çok vatandaştan olumlu dönüş oldu ki ben de inanamadım. Ancak bir taraftan sürekli yalan, iftira ve tehdit ortamıyla mahalle baskısı oluşturulduğu için insanlar bunu açıkça ifade etmekte zorlanıyorlar."

"24 YILDIR İZMİR'İ ZATEN HÜKÜMET YÖNETİYOR"

Parti değişikliğinin siyasi bakışına etkisi sorulan Tugay, şu değerlendirmede bulundu:

"Siyaseten bu dönem bana bazı şeyler üzerine biraz daha farklı bakma olanağı sağladı. Şunu fark ettim: Uzun zamandır Türkiye'de çok ciddi bir kutuplaşma siyaseti var ve insanlar adeta birbirine düşman ediliyor. Diyorlar ki: "AK Parti'ye İzmir'i teslim edemeyiz." Ben de onlara diyorum ki: AK Parti 24 yıldır hükümet. 24 yıldır İzmir'i valisiyle, kaymakamıyla, emniyetiyle, milli eğitimiyle, sağlığıyla ve yüzlerce kurumuyla zaten hükümet yönetiyor."