Okul saldırıları sonrası provokatif paylaşımlara yönelik düzenlenen siber operasyonda 304 kişi tutuklandı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları ile Manisa'daki olayın ardından internet ortamındaki provokatif paylaşımlara yönelik yürütülen çalışmalarda 3 bin 810 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 304'ü tutuklandı. Çocukları şiddete sevk eden dijital oyunlar ve C31K isimli oluşuma ait Telegram kanallarının da aralarında bulunduğu 12 bin 141 URL adresine erişim engeli getirildi.