Okul saldırıları sonrası provokatif paylaşımlara yönelik düzenlenen siber operasyonda 304 kişi tutuklandı
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları ile Manisa'daki olayın ardından internet ortamındaki provokatif paylaşımlara yönelik yürütülen çalışmalarda 3 bin 810 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 304'ü tutuklandı. Çocukları şiddete sevk eden dijital oyunlar ve C31K isimli oluşuma ait Telegram kanallarının da aralarında bulunduğu 12 bin 141 URL adresine erişim engeli getirildi.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları ile Manisa'daki olayların ardından internet ortamındaki paylaşımlara yönelik kapsamlı çalışma başlatıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, olayların ardından siber açık kaynak izleme ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirdi.
Yürütülen çalışmalarda provokatif paylaşım yaptığı tespit edilen kişiler belirlendi.
3 BİN 810 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 304'Ü TUTUKLANDI
Operasyonlar kapsamında 3 bin 810 kişi gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 304'ü tutuklandı.
Çalışmalar kapsamında internet ortamındaki içerikler ve bu içeriklerle bağlantılı hesaplar da mercek altına alındı.
C31K'NIN TELEGRAM KANALLARI DA LİSTEDE
Siber incelemelerde çocukları şiddete sevk eden dijital oyunlar ile C31K isimli oluşuma ait Telegram kanalları da tespit edilen içerikler arasında yer aldı.
Söz konusu içeriklerin de aralarında bulunduğu toplam 12 bin 141 URL adresi hakkında erişimin engellenmesi kararı uygulandı.
TOPLANMA VE YÜRÜYÜŞ ÇAĞRILARI DA TAKİP EDİLDİ
İnternet üzerinden yapılan toplanma, basın açıklaması ve yürüyüş çağrılarına ilişkin de inceleme gerçekleştirildi.
Bu kapsamda 33 paylaşım tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması sağlandı.
Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin çalışmaları, okul saldırılarının ardından internet ortamında yayılan içeriklerin ve çağrıların takibine yönelik olarak sürdürüldü.