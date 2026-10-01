Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın imzasıyla 1 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete 'de yayımlanan karara göre Siber Güvenlik Başkanlığındaki boş bulunan üst düzey kadrolara ilişkin atamalar gerçekleşti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Siber Güvenlik Başkanlığındaki bazı kadrolara 8 isim atandı. (Foto: Resmi Gazete - Ekran Görüntüsü)

Buna göre Siber Güvenlik Başkanlığında başkan yardımcılıkları ve çeşitli genel müdürlük görevlerine 8 yeni isim getirildi.

SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞINA 8 ATAMA

İsim Yeni Görevi Halit Küçükünal Başkan Yardımcısı Yusuf Tancan Başkan Yardımcısı Ferhat Aydoğdu Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Furkan Civelek Dijital Devlet Genel Müdürü Mahmut Esat Yıldırım Siber Savunma Genel Müdürü Mahmut Küçük Ekosistem Geliştirme Genel Müdürü Ercan Atasever I. Hukuk Müşaviri Dr. Osman Gazi Güçlütürk Kamu Yapay Zeka Genel Müdürü

KAMU YAPAY ZEKA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE GÖREVLENDİRME

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı kapsamında Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesinde açık bulunan Kamu Yapay Zeka Genel Müdürlüğü görevine Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Osman Gazi Güçlütürk atandı.