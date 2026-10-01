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Siber Güvenlik Başkanlığında yeni dönem! Atama kararları Resmi Gazete'de: 8 isim göreve getirildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Siber Güvenlik Başkanlığında yeni dönem! Atama kararları Resmi Gazete'de: 8 isim göreve getirildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Siber Güvenlik Başkanlığında Başkan Yardımcılığı ve çeşitli genel müdürlük kadrolarına yeni atamalar yapıldı. Kararda ayrıca Kamu Yapay Zeka Genel Müdürlüğü görevine Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Osman Gazi Güçlütürk göreve getirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 1 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Siber Güvenlik Başkanlığındaki boş bulunan üst düzey kadrolara ilişkin atamalar gerçekleşti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Siber Güvenlik Başkanlığındaki bazı kadrolara 8 isim atandı. (Foto: Resmi Gazete - Ekran Görüntüsü) Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Siber Güvenlik Başkanlığındaki bazı kadrolara 8 isim atandı. (Foto: Resmi Gazete - Ekran Görüntüsü)

Buna göre Siber Güvenlik Başkanlığında başkan yardımcılıkları ve çeşitli genel müdürlük görevlerine 8 yeni isim getirildi.

SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞINA 8 ATAMA

İsim Yeni Görevi
Halit Küçükünal Başkan Yardımcısı
Yusuf Tancan Başkan Yardımcısı
Ferhat Aydoğdu Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü
Furkan Civelek Dijital Devlet Genel Müdürü
Mahmut Esat Yıldırım Siber Savunma Genel Müdürü
Mahmut Küçük Ekosistem Geliştirme Genel Müdürü
Ercan Atasever I. Hukuk Müşaviri
Dr. Osman Gazi Güçlütürk Kamu Yapay Zeka Genel Müdürü

KAMU YAPAY ZEKA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE GÖREVLENDİRME

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı kapsamında Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesinde açık bulunan Kamu Yapay Zeka Genel Müdürlüğü görevine Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Osman Gazi Güçlütürk atandı.

#Recep Tayyip Erdoğan #Resmi Gazete
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