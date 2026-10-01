Siber Güvenlik Başkanlığında yeni dönem! Atama kararları Resmi Gazete'de: 8 isim göreve getirildi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Siber Güvenlik Başkanlığında Başkan Yardımcılığı ve çeşitli genel müdürlük kadrolarına yeni atamalar yapıldı. Kararda ayrıca Kamu Yapay Zeka Genel Müdürlüğü görevine Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Osman Gazi Güçlütürk göreve getirildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 1 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Siber Güvenlik Başkanlığındaki boş bulunan üst düzey kadrolara ilişkin atamalar gerçekleşti.
Buna göre Siber Güvenlik Başkanlığında başkan yardımcılıkları ve çeşitli genel müdürlük görevlerine 8 yeni isim getirildi.
SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞINA 8 ATAMA
|İsim
|Yeni Görevi
|Halit Küçükünal
|Başkan Yardımcısı
|Yusuf Tancan
|Başkan Yardımcısı
|Ferhat Aydoğdu
|Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü
|Furkan Civelek
|Dijital Devlet Genel Müdürü
|Mahmut Esat Yıldırım
|Siber Savunma Genel Müdürü
|Mahmut Küçük
|Ekosistem Geliştirme Genel Müdürü
|Ercan Atasever
|I. Hukuk Müşaviri
|Dr. Osman Gazi Güçlütürk
|Kamu Yapay Zeka Genel Müdürü
KAMU YAPAY ZEKA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE GÖREVLENDİRME
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı kapsamında Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesinde açık bulunan Kamu Yapay Zeka Genel Müdürlüğü görevine Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Osman Gazi Güçlütürk atandı.