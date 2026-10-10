Esenyurt Belediyesi'nde rüşvet soruşturması: 9 kişi tutuklandı
Esenyurt Belediyesindeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddiaları üzerine yürütülen soruşturmada, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş’ın da bulunduğu 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Esenyurt Belediyesindeki bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddiaları üzerine 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
9 KİŞİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında işlemleri tamamlanan, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın da bulunduğu 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Anıl Alioğlu, Orhan Yıldırım, Tuba Ulutaş Şenyürek ve Halil Yılmaz hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanırken, diğer şüpheliler için imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
TUTUKLANAN İSİMLER:
1- Yusuf ULUTAŞ (Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı)
2- Doğan Can GÖKSEL
3- Cemalettin ÇAĞLAYAN (Namık Çebi İnşaat Çalışanı)
4- Harun BERBER (Namık Çebi İnşaat Çalışanı)
5- İbrahim DOĞANCIOĞLU (Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Personeli)
6- Ziya KÖKLÜ (Ekim Peyzaj isimli firmanın Ortağı)
7- Salih YILMAZ (ASM Firması Sahibi)
8- Emrah KOŞUNALP (ASM Firması Çalışanı)
9- Erhan TOPRAK (Topraköz Firması Sahibi)
ADLİ KONTROL UYGULANANLAR:
1- Ümit ÜNAL (Eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı, mevcut Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Çalışanı)
2- Anıl ALİOĞLU (Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Çalışanı)
3- Adil KESİK (Esenyurt Belediyesi Çalışanı)
4- Adnan ŞENOCAK (Avukat)
5- Kamil KARADUMAN (Simak Makina isimli firma Ortağı)
6- Eyüp Mücahit GÜLMEZ (Esnaf)
7- Orhan YILDIRIM (Han İnşaat Sahibi)
8- Halil YILMAZ (HMF Firması Sahibi)
9- Ziya SEYMEN (Esenyurt Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü)
10-Tuba ULUTAŞ ŞENYÜREK