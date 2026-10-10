Esenyurt Belediyesi'nde rüşvet soruşturması: 9 kişi tutuklandı

Esenyurt Belediyesindeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddiaları üzerine yürütülen soruşturmada, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş’ın da bulunduğu 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.