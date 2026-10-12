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Meteoroloji'den 8 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak geliyor, sıcaklıklar 6 derece düşecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Meteoroloji'den 8 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak geliyor, sıcaklıklar 6 derece düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Ekim Pazartesi günü bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'da yağış kuvvetlenecek; güney ve batıda sıcaklıklar 4 ila 6 derece düşecek. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'da toz taşınımı bekleniyor.

Haftanın ilk günüyle birlikte Türkiye genelinde hava dengeleri tamamen değişiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alacak gök gürültülü sağanak, kuvvetli rüzgar ve toz taşınımına karşı art arda uyarılarda bulundu. Özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu hattındaki 8 şehri kapsayan sarı kodlu alarm verilirken, batı ve güney kıyılarında da sağanağın şiddetini artıracağı bildirildi. Hava sıcaklıklarının batı ve güney bölgelerinde 4 ila 6 derece birden gerilemesi bekleniyor.

(MGM)(MGM)

YENİ HAFTADA YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara'da Kocaeli ve Sakarya dışında kalan kesimlerin yanı sıra Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun Ardahan ve Iğdır dışındaki bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Yağışların etkisi bunlarla sınırlı kalmayacak. Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde de sağanak geçişleri tahmin ediliyor. Özellikle gün içinde yerel olarak kuvvetlenebilecek yağışlara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Meteoroloji'den 8 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak geliyor, sıcaklıklar 6 derece düşecek - 1

8 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteorolojinin yayımladığı MeteoUYARI haritasında bölge sarıya boyandı. Atmosferdeki hareketliliğin artmasıyla birlikte gök gürültülü sağanağın sel, su baskını ve yıldırım riskini beraberinde getireceği vurgulandı.

Sarı kodlu alarm verilen 8 il şöyle sıralandı:

  • Adıyaman
  • Batman
  • Bingöl
  • Diyarbakır
  • Elazığ
  • Mardin
  • Şanlıurfa
  • Tunceli

Meteoroloji'den 8 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak geliyor, sıcaklıklar 6 derece düşecek - 2

SAAT SAAT YAĞIŞ HARİTASI

MGM'nin saatlik tahmin verilerine göre yağış dalgası gün içinde hızla yayılacak:

  • Sabah (06.00 - 12.00): Yağışlar ilk olarak Kıyı Ege (Edirne, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla) ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun iç kesimlerinde (Tunceli, Bingöl, Bitlis, Batman, Siirt çevresi) kuvvetli şekilde başlayacak.

Meteoroloji'den 8 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak geliyor, sıcaklıklar 6 derece düşecek - 3

  • Öğle (12.00 - 18.00): Yağmur bulutları iç kesimlere doğru ilerleyecek. İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz (Kastamonu, Bolu hattı) ve Akdeniz kuşağında kuvvetli gök gürültülü sağanak etkisini hissettirecek.
  • Akşam ve Gece (18.00 - 24.00): Marmara'nın güneyi, Ege'nin tamamı, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu illerinde sağanak devam ederken Güneydoğu'da kuvvetli yağış riski sürecek.

(A Haber Grafik Ekibi)(A Haber Grafik Ekibi)

SICAKLIKLAR 4-6 DERECE AZALACAK

Yeni haftanın dikkat çeken bir diğer gelişmesi ise sıcaklıklardaki düşüş olacak. Meteoroloji, özellikle güney ve batı kesimlerde hava sıcaklıklarının pazartesiden itibaren 4 ila 6 derece azalacağını bildirdi.

Haftalık tahmine göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Diğer bölgelerde de sıcaklıkların mevsim normalleri çevresinde olması öngörülüyor. Ancak güney ve batı kesimlerdeki düşüşle birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

(A Haber)(A Haber)

HEM YAĞMUR HEM ÇAMUR: TOZ TAŞINIMINA DİKKAT

Meteoroloji, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğini de duyurdu. Toz taşınımı, görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüş gibi sorunlara neden olabilir.

Özellikle dışarıda uzun süre bulunacakların ve trafikte seyahat edeceklerin hava koşullarını takip etmesi gerekiyor. Yağış ve toz taşınımının aynı dönemde etkili olabileceği bölgelerde güncel uyarılar önem taşıyor.

(A Haber Foto Arşivi)(A Haber Foto Arşivi)

FIRTINA KAPIDA: RÜZGAR HIZI 80 KM'Yİ BULACAK

Haftalık hava tahmin raporunda sadece yağış değil, şiddetli rüzgar tehlikesi de öne çıkıyor:

  • Salı Günü: Marmara genelinde rüzgarın hızının 40 ila 60 km/saate çıkması bekleniyor.
  • Çarşamba Günü: Ege ve Marmara kıyılarında rüzgar fırtına seviyesine ulaşarak 60 ila 80 km/saat hıza çıkacak. Akdeniz kıyılarında ise hızın 50 ila 70 km/saati bulacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 8 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak geliyor, sıcaklıklar 6 derece düşecek - 4

HAFTALIK HAVA TAHMİNİ ÖZETİ

12 EKİM
Pazartesi
Beklenen Hava Olayı
Kıyı Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli sağanak; Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'da toz taşınımı
En Yüksek Sıcaklık Eğilimi
Güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece düşüş
13 EKİM
Salı
Beklenen Hava Olayı
Sağanak yağışların bazı bölgelerde sürmesi bekleniyor.
En Yüksek Sıcaklık Eğilimi
Mevsim normallerinin altına gerileme eğilimi
14 EKİM
Çarşamba
Beklenen Hava Olayı
Yurdun farklı bölgelerinde yağış geçişleri bekleniyor.
En Yüksek Sıcaklık Eğilimi
Serin havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.
15 EKİM
Perşembe
Beklenen Hava Olayı
Bazı bölgelerde parçalı ve çok bulutlu hava ile yerel yağışlar görülebilir.
En Yüksek Sıcaklık Eğilimi
Sonbahar serinliğinin devam etmesi bekleniyor.
16 EKİM
Cuma
Beklenen Hava Olayı
Bölgelere göre değişen bulutluluk ve yerel yağış geçişleri öngörülüyor.
En Yüksek Sıcaklık Eğilimi
Serin havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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