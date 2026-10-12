Meteoroloji'den 8 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak geliyor, sıcaklıklar 6 derece düşecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Ekim Pazartesi günü bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'da yağış kuvvetlenecek; güney ve batıda sıcaklıklar 4 ila 6 derece düşecek. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'da toz taşınımı bekleniyor.
Haftanın ilk günüyle birlikte Türkiye genelinde hava dengeleri tamamen değişiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alacak gök gürültülü sağanak, kuvvetli rüzgar ve toz taşınımına karşı art arda uyarılarda bulundu. Özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu hattındaki 8 şehri kapsayan sarı kodlu alarm verilirken, batı ve güney kıyılarında da sağanağın şiddetini artıracağı bildirildi. Hava sıcaklıklarının batı ve güney bölgelerinde 4 ila 6 derece birden gerilemesi bekleniyor.
YENİ HAFTADA YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara'da Kocaeli ve Sakarya dışında kalan kesimlerin yanı sıra Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun Ardahan ve Iğdır dışındaki bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Yağışların etkisi bunlarla sınırlı kalmayacak. Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde de sağanak geçişleri tahmin ediliyor. Özellikle gün içinde yerel olarak kuvvetlenebilecek yağışlara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
8 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteorolojinin yayımladığı MeteoUYARI haritasında bölge sarıya boyandı. Atmosferdeki hareketliliğin artmasıyla birlikte gök gürültülü sağanağın sel, su baskını ve yıldırım riskini beraberinde getireceği vurgulandı.
Sarı kodlu alarm verilen 8 il şöyle sıralandı:
- Adıyaman
- Batman
- Bingöl
- Diyarbakır
- Elazığ
- Mardin
- Şanlıurfa
- Tunceli