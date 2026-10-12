Haftanın ilk günüyle birlikte Türkiye genelinde hava dengeleri tamamen değişiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alacak gök gürültülü sağanak, kuvvetli rüzgar ve toz taşınımına karşı art arda uyarılarda bulundu. Özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu hattındaki 8 şehri kapsayan sarı kodlu alarm verilirken, batı ve güney kıyılarında da sağanağın şiddetini artıracağı bildirildi. Hava sıcaklıklarının batı ve güney bölgelerinde 4 ila 6 derece birden gerilemesi bekleniyor.

(MGM)

YENİ HAFTADA YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara'da Kocaeli ve Sakarya dışında kalan kesimlerin yanı sıra Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun Ardahan ve Iğdır dışındaki bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Yağışların etkisi bunlarla sınırlı kalmayacak. Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde de sağanak geçişleri tahmin ediliyor. Özellikle gün içinde yerel olarak kuvvetlenebilecek yağışlara karşı dikkatli olunması gerekiyor.