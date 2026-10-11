Feci kaza saat 11.11 sıralarında meydana geldi. (Fotoğraf: DHA)

"OTOBÜSTE 34 YOLCUMUZ VARDI"

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, olay yerinde yaptığı açıklamada, "Maalesef bugün büyük bir kazaya maruz kaldık. Akhisar ilçemize yakın bir noktadayız. Burada büyük bir kazaya maruz kaldık. Tırın otobüse çarpması sonucunda, ilk belirlemelere göre, hemen bütün unsurlarımız olay yerine intikal etti. Yapılan tetkiklerde 11 vatandaşımızın maalesef vefat ettiğini gördük. Öncelikle vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Bunun dışında 34 yolcumuz var. Toplam 11 vefat ve 27 yaralı var. Bu 27 yaralıdan 16'sı sarı kod, 9'u yeşil kod, 1'i kırmızı kod olarak hastanelerimize sevk edilmiş durumda" diye konuştu.

Vali Özkan, "Şu anda AFAD'ımız, itfaiyemiz, tabiatıyla sağlık unsurlarımız, jandarmamız ve güvenlik birimlerimiz koordineli ve hızlı bir şekilde olay yerine intikal edip durumu toparlamaya çalışıyorlar. Şu anda Cumhuriyet savcımızın koordinasyonunda olay yeri çalışmaları devam etmektedir. Ben tekrar çok geçmiş olsun diyorum. Vefat edenlere tekrar rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Trafik kurallarına harfiyen riayet etmenin ne kadar hayati olduğunu tekrar böyle acı bir şekilde yaşıyoruz. Herkesin bu kurallara harfiyen riayet etmeyi bir refleks hâline getirmesi yönünde temennide bulunuyorum." dedi.

Kazanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 11 vatandaşımız vefat etmiş, 27 vatandaşımız yaralanmıştır. AFAD, emniyet, jandarma, itfaiye ve 112 Sağlık ekiplerimiz süratle olay yerine sevk edilerek müdahale çalışmalarına başlamıştır. Süreci bütün ilgili kurumlarımızla birlikte yakından takip ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü kaza ve felaketten muhafaza eylesin." mesajını paylaştı.

A Haber muhabiri Tayfun Er, feci kazanın ardından olayın en sıcak detaylarını canlı yayında aktardı. Er, ilk başta tarım işçilerini taşıyan bir otobüs olduğu düşünülse de aracın bir tur otobüsü olduğunun kesinleştiğini dile getirdi.