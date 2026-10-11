Türkiye Petrolleri'nin adını kullanan dolandırıcıların tuzağına bu kez yatırım yapmak isteyen bir aile düştü. Eylül 2024'te internette karşısına çıkan bir yatırım ilanını gerçek sanan R.B., 8 bin 500 liralık bir yatırım yaptığını düşünüyordu. Ancak yatırım hayali sadece birkaç gün içinde kâbusa dönüştü.

Telefon ve görüntülü görüşmelerle güven kazanan dolandırıcılar, çiftin mobil bankacılık hesapları üzerinden yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirdi. Gerçek ortaya çıktığında ise hesaplardan milyonlarca liranın çıktığı görüldü. Yaşadığı süreci Sabah gazetesinden Sena Sayın'a anlatan R.B., her şeyin 2024 yılının eylül ayında internette gördüğü bir ilanla başladığını belirterek Türkiye Petrolleri adına hazırlanan yatırım ilanının gerçek olduğuna inandığını söyledi. R.B., "Açıkçası bunun bir dolandırıcılık yöntemi olabileceği aklımın ucundan bile geçmedi." dedi. R.B., 24 Eylül 2024 tarihinde ilanda yer alan telefon numarasını aradığını, ardından İngiltere ve Almanya'ya ait farklı numaralardan kendisine ulaşıldığını anlattı. WhatsApp üzerinden sesli ve görüntülü görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten mağdur, karşısındaki kişilerin yatırım konusunda uzman olduklarını söylediklerini ve konuşmalarındaki profesyonel tavır nedeniyle kendilerine güvendiğini ifade etti.

HESAPLAR HEDEF ALINDI

İddiaya göre dolandırıcılar, R.B.'ye bir uygulama indirterek başlangıçta 8 bin 500 lira yatırmasını istedi. Parayı yatırdığında Türkiye Petrolleri'ne üye olacağı ve yatırım yapmaya başlayacağı söylendi. Gönderilen IBAN'ın bir şahsa ait olduğunu belirten R.B., bu kişinin şirkette çalışan biri olduğunu düşündüğünü dile getirdi. R.B., "Bana bir uygulama indirttiler ve başlangıçta 8 bin 500 TL yatırmamı istediler. Bu parayı yatırdığımda Türkiye Petrollerine üye olacağımı ve yatırım yapmaya başlayabileceğimi söylediler. Bana bir şahsa ait IBAN gönderdiler. Ben de bu kişinin şirkette çalışan biri olduğunu düşünerek parayı gönderdim." diye konuştu.

R.B., sonraki günlerde farklı telefon numaralarından arandığını ve kendisine adım adım talimat verildiğini anlattı. Yatırım işlemlerinin yapılabilmesi için mobil bankacılık hesaplarına girmesinin istendiğini belirten mağdur, sürecin ilerleyen aşamalarında eşinin hesaplarının da kullanılmaya başlandığını söyledi. "Telefonumuza gelen onay kodlarını da normal bir prosedür olduğunu söyleyerek kendileriyle paylaşmamı istediler. Ben ve eşim de yatırım yaptığımızı düşünerek söylediklerini yerine getirdik." Çiftin iddiasına göre, bu yönlendirmeler sırasında yalnızca R.B.'nin değil, eşinin telefonundan da bankacılık işlemleri gerçekleştirildi. Ayrıca R.B.'nin bilgisi dışında adına bir kripto para hesabı açıldı ve paraların bir bölümü bu hesap üzerinden başka adreslere aktarıldı.

"ÇOK AĞIR BİR DURUM"

Telefon görüşmeleri sona erdikten sonra banka hesaplarını kontrol eden çift, karşılaştıkları tablo karşısında büyük bir şok yaşadı. R.B., kendi hesabından yüz binlerce liranın farklı hesaplara aktarıldığını, eşinin birikimlerinin de benzer şekilde kullanıldığını belirterek, "Benim hesabımdan 299 bin liranın bir kripto para şirketine, 221 bin 999 liranın ise M.C. isimli kişinin hesabına gönderildiğini gördük." ifadelerini kullandı. R.B.'nin aktardığına göre, eşinin hesabındaki yaklaşık 101 bin dolarlık birikiminden de para transferleri gerçekleştirildi. Eşinin hesabından F.E. isimli kişinin hesabına toplam 1 milyon 836 bin 519 lira, M.C. isimli kişinin hesabına ise 495 bin lira aktarıldı. Bununla birlikte R.B.'nin kredili mevduat hesabından da 34 bin liranın üzerinde para kullanıldı. Ortaya çıkan tablo, ailenin yaklaşık 3,5 milyon liralık mağduriyetle karşı karşıya kaldığını gösterdi. "İnsanın yıllarca çalışıp biriktirdiği paraların birkaç gün içerisinde elinden alınması gerçekten çok ağır bir durum."

Yaşadıklarının ardından vakit kaybetmeden harekete geçtiklerini anlatan R.B., bankalarla görüşerek hesaplarına bloke koydurduklarını, ardından emniyete ve savcılığa başvurduklarını söyledi. Şikayetin ardından da farklı numaralardan kendilerine ulaşılmaya çalışıldığını belirten mağdur, yaşadıklarının güven duygularını derinden sarstığını ifade etti. "Şikayetçi olduktan sonra bile farklı telefon numaralarından bize ulaşmaya çalıştılar. Kendilerini başka yatırım kuruluşlarının temsilcisi olarak tanıtan kişiler de oldu. Yaşadıklarımızın ardından artık telefonda kime güveneceğimizi bilemez hâle geldik."

R.B., avukatları aracılığıyla banka kayıtlarını, telefon görüşmelerini ve ellerindeki diğer delilleri savcılığa sunduklarını belirtti. Soruşturma kapsamında paraların gönderildiği hesapların sahiplerinin tespit edildiğini aktaran mağdur, yargı sürecinin devam ettiğini kaydetti:

"Bizim tek isteğimiz, bu işi yapanların ve paralarımızın nereye aktarıldığının ortaya çıkarılması. Eşimle birlikte yaşadığımız mağduriyetin giderilmesini, kaybettiğimiz paraların geri alınmasını ve sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz. Bizim başımıza gelenlerin başka insanların da başına gelmesini istemiyoruz."

"BU SUÇUN CEZASI 4 YILDAN 10 YILA KADAR HAPİS"

Dosyaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avukat Umur Yıldırım, müvekkili ve eşinin Türkiye Petrolleri'nin adı kullanılarak gerçekleştirilen internet dolandırıcılığının mağduru olduklarını belirtti. Yıldırım, sahte yatırım ilanları ve telefon görüşmeleriyle güven oluşturulduğunu, ardından mobil bankacılık hesapları üzerinden çeşitli işlemler yaptırıldığını ifade etti. "Bu olay, Türk Ceza Kanunu'nun 158/1-f maddesinde düzenlenen bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilmektedir. Bu suçun cezası dört yıldan on yıla kadar hapis ve adli para cezasıdır." Yıldırım, birden fazla para transferi gerçekleştirilmesi nedeniyle zincirleme suç hükümlerinin uygulanmasının da gündemde olduğunu belirterek hazırlanan iddianamede sanıkların ilgili hükümler kapsamında cezalandırılmalarının talep edildiğini söyledi.

"HESAP SAHİBİ OLMAK TEK BAŞINA SORUMLULUĞU ORTADAN KALDIRMAZ"

Soruşturma sırasında paraların aktarıldığı banka hesaplarının sahiplerinin tespit edildiğini belirten Yıldırım, bu kişilerin hesaplarının başkaları tarafından kullanıldığını ve kendilerinin de dolandırıldığını ileri sürdüklerini aktardı. "Dolandırıcılık suçlarında yalnızca mağdurla doğrudan iletişim kuran kişiler değil, suçtan elde edilen paranın aktarılmasına bilerek ve isteyerek katkı sağlayan kişiler de cezai sorumluluk taşıyabilir." Yıldırım'ın değerlendirmesine göre, para transferlerinin gerçekleştirildiği hesapların kimlere ait olduğunun belirlenmesi önemli olmakla birlikte, cezai sorumluluk açısından kişilerin eylemleri ve suça ilişkin bilgileri de incelenmeli. Hesap sahiplerinin sorumluluğu, her bir kişinin somut olay içindeki rolü ve elde edilen deliller çerçevesinde değerlendirilecek.

PARALAR GERİ ALINABİLİR Mİ?

Dolandırıcılık mağdurlarının en çok merak ettiği konulardan birinin kaybettikleri paraların geri alınıp alınamayacağı olduğunu vurgulayan Yıldırım, ceza davasının açılmasının veya sanıkların cezalandırılmasının paranın kendiliğinden mağdura iade edilmesi anlamına gelmediğine dikkat çekti. "Ancak hukuken zararın giderilmesi mümkündür. Bunun için paranın aktarıldığı hesapların, sonraki transferlerin ve sorumlu kişilerin mal varlıklarının tespit edilmesi önem taşımaktadır." Yıldırım, gerekli koşulların oluşması halinde mal varlığına yönelik koruma tedbirlerinin uygulanabileceğini ve sorumlu kişiler hakkında tazminat davası açılabileceğini belirtti. Paranın kripto varlıklara dönüştürülerek farklı cüzdanlara aktarılmasının ise iz sürme ve parayı geri alma sürecini zorlaştırabildiğini ifade etti.

"ONAY KODUNUZU PAYLAŞMAYIN"

Yıldırım, yatırım işlemi adı altında kişilerin banka hesaplarına erişim sağlanmasının ciddi mağduriyetlere yol açabileceği uyarısında bulundu. "Bu nedenle özellikle telefonla yönlendiren kişilerin talepleri doğrultusunda bankacılık işlemi yapılmaması ve banka onay kodlarının hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerekiyor."