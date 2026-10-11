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Şemsiyeler yeniden açılacak! Yeni haftada sağanak ve sıcaklık düşüşü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Şemsiyeler yeniden açılacak! Yeni haftada sağanak ve sıcaklık düşüşü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 11-17 Ekim tahminine göre bugün yurdun büyük bölümünde güneşli hava etkili olacak; ancak güney ve doğuda sağanaklar görülecek. Pazartesiden itibaren yağış alanı genişleyecek, birçok kentte gök gürültülü sağanak beklenirken sıcaklıklar da hafta başında düşüşe geçecek.

Yurt genelinde hafta sonunun tadını çıkaranları yanıltacak bir hava değişimi kapıda. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) yayımladığı 7 günlük tahmin haritaları, pazar günkü sakin havanın hemen ardından Türkiye'nin geniş çaplı bir yağış dalgasının etkisine gireceğini ortaya koydu. Pazar akşam saatlerinde bölgesel olarak başlayacak sağanaklar, yeni haftayla birlikte neredeyse tüm yurdu saracak, salı gününden itibaren ise sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek.

(MGM)(MGM)

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre 11 Ekim Pazar günü Türkiye genelinde az bulutlu ve açık hava öne çıkıyor. Güney kesimlerde ise parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Kayseri'nin güneyi, Niğde, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

(A Haber Grafik Ekibi)(A Haber Grafik Ekibi)

Sabah ve gece saatlerinde ise Marmara, Kuzey ve İç Ege ile Batı Karadeniz'de pus ve yer yer sis etkili olacak. Özellikle sabah erken saatlerde yola çıkacakların görüş mesafesindeki düşüşe karşı dikkatli olması gerekiyor. Havanın asıl kırılma noktası ise günün ikinci yarısında başlıyor. Meteorolojinin saatlik haritaları, pazar günkü yağış rotasını net biçimde ortaya koyuyor:

  • Öğle Saatleri (12.00 – 18.00): İç Anadolu'nun güneyi hareketleniyor. İlk yerel gök gürültülü sağanaklar Niğde ile Kayseri'nin güney çevrelerinde kendini gösterecek.
  • Akşam Saatleri (18.00 – 24.00): Yağış hattı Akdeniz havzasına iniyor. Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay başta olmak üzere Kahramanmaraş ile Gaziantep hattında gök gürültülü sağanak etkisini artıracak.
  • Gece Saatleri (00.00 – 06.00): Gece yarısından sonra yağışlı kütle doğuya kayıyor. Şanlıurfa, Mardin, Batman, Diyarbakır, Elazığ ve Malatya çevrelerinde sabaha kadar kuvvetli sağanak geçişleri yaşanacak.

(MGM)(MGM)

PAZARTESİDEN İTİBAREN YAĞIŞ ALANI GENİŞLİYOR

Haftanın en dikkat çekici gelişmesi, yağışlı havanın pazartesi gününden itibaren daha geniş bir alana yayılacak olması. MGM'nin 12 Ekim Pazartesi gününe ait tahmin haritasında, yurdun birçok bölgesinde gök gürültülü sağanak işaretleri yer alıyor.

Akdeniz hattında başlayan yağışlı görünümün iç kesimlere ve doğuya doğru genişlemesi bekleniyor. Güney ve güneydoğu bölgelerinde yağışların daha belirgin hale gelmesi öngörülürken kuzey ve batı kesimlerinde de yerel sağanak ihtimali bulunuyor.

13 Ekim Salı günü yağışlı havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Tahmin haritasında Marmara'dan Karadeniz'e, İç Anadolu'dan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya kadar çok sayıda bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak işaretleri görülüyor.

(A Haber Foto Arşivi)(A Haber Foto Arşivi)

14 Ekim Çarşamba günü de yağışların geniş bir alanda devam etmesi öngörülüyor. Perşembe günü için yayımlanan harita da yurdun önemli bölümünde yağışlı havanın sürebileceğine işaret ediyor.

Cuma ve cumartesi günlerine ait tahmin haritalarında ise yağışlı görünümün büyük ölçüde korunduğu görülüyor. Bu nedenle hafta boyunca açık hava planı yapanların günlük tahminleri takip etmesi önem taşıyor. Özellikle yağış ihtimalinin bulunduğu bölgelerde gün içerisinde değişebilecek hava koşullarına hazırlıklı olmak gerekiyor.

(A Haber)(A Haber)

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da pazar günü parçalı bulutlu ve güneşli bir havanın etkili olması bekleniyor. Ancak yeni haftayla birlikte kentte hava koşullarının değişmesi gündeme geliyor.

MGM'nin haftalık tahmin haritalarına göre pazartesi günü İstanbul çevresinde yağış ihtimali bulunuyor. Salı, çarşamba ve perşembe günlerine ait haritalarda da Marmara Bölgesi'nde yağışlı hava işaretleri yer alıyor. Bu görünüm, hafta başında İstanbul'da dışarı çıkacakların hava tahminlerini yakından takip etmesini gerektiriyor. Özellikle işe veya okula gidenler, sabah saatlerinde yola çıkmadan önce güncel tahminleri kontrol edebilir. Pazar günü güneşli havaya göre yapılan açık hava planlarının, yeni haftada yağış ihtimali nedeniyle yeniden değerlendirilmesi gerekebilir.

(A Haber Foto Arşivi)(A Haber Foto Arşivi)

Megakent İstanbul, hafta sonunu 25 derece civarında güneşli ve pastırma yazını andıran bir havayla tamamlıyor. Fakat İstanbulluların bu havaya güvenip ince kıyafetlerle plan yapmaması gerekiyor.

  • Pazar: Sabah saatlerindeki pus dağıldıktan sonra 25°C civarında parçalı bulutlu ve ılık.
  • Pazartesi: Hava gün boyu kapanacak, rüzgar sertleşecek. En yüksek sıcaklık yine 25°C civarında ölçülse de akşam saatlerinden itibaren serinleme başlayacak.
  • Salı (Kritik Gün): Megakent gök gürültülü sağanağın merkez üssü haline geliyor. Sıcaklık gündüz 20°C'ye kadar inerken, gece 15°C seviyelerine kadar gerileyecek.
  • Çarşamba ve Perşembe: Yağmur aralıklarla kenti yıkamaya devam edecek. Termometreler perşembe günü gündüz en fazla 19°C, gece ise 14°C'yi görecek.

(MGM)(MGM)

SALI GÜNÜ BÜYÜK KIRILMA: SICAKLIKLAR 5-8 DERECE DÜŞECEK

Haftanın en kritik günü salı olacak. Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları salı günü aniden yön değiştirecek. Güney ve batı kesimlerden başlayarak sıcaklıklar mevsim normallerinin altına gerileyecek.

Haritadaki güneş sembollerinin yerini neredeyse 81 ilin tamamında kırmızı şimşekli gök gürültülü sağanak simgeleri alacak. Yağışla birlikte gelen soğuk hava dalgası, özellikle iç kesimlerde ve Marmara'da adeta erken kış hissi yaşatacak.

(A Haber Foto Arşivi)(A Haber Foto Arşivi)

AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA SAĞANAK ETKİSİNİ ARTIRABİLİR

Hafta sonundan yeni haftaya geçişte yağış beklentisinin öne çıktığı bölgelerin başında Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu geliyor. Pazar günü Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kayseri'nin güneyi, Niğde, Malatya ve Elazığ çevreleri de yağış ihtimali bulunan yerler arasında gösteriliyor.

Pazartesi gününe ait haritada ise Akdeniz boyunca uzanan yağışlı alanların daha belirgin hale geldiği görülüyor. Kahramanmaraş, Osmaniye ve çevresinde yağış işaretleri dikkat çekerken bölgenin doğusuna doğru da yağışlı görünüm öne çıkıyor.

Salı ve çarşamba günlerinde Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun birçok kesiminde gök gürültülü sağanakların devam etmesi bekleniyor. Haftanın ilerleyen günlerinde de bu bölgelerde yağış ihtimali korunuyor.

(A Haber)(A Haber)

11 EKİM BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

İL

SICAKLIK

HAVA DURUMU

Bursa

28°C

Az bulutlu ve açık

Çanakkale

27°C

Az bulutlu ve açık

İstanbul

25°C

Az bulutlu ve açık

Kırklareli

28°C

Az bulutlu ve açık

Bölge geneli: Az bulutlu ve açık. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

(A Haber)(A Haber)

EGE

İL

SICAKLIK

HAVA DURUMU

Denizli

28°C

Az bulutlu ve açık

İzmir

28°C

Az bulutlu ve açık

Manisa

29°C

Az bulutlu ve açık

Muğla

25°C

Az bulutlu ve açık

Bölge geneli: Az bulutlu ve açık. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.

(A Haber)(A Haber)

AKDENİZ

İL

SICAKLIK

HAVA DURUMU

Adana

33°C

Parçalı ve az bulutlu; öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak

Antalya

30°C

Az bulutlu ve açık

Burdur

26°C

Az bulutlu ve açık

Hatay

30°C

Parçalı ve az bulutlu; öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak

Bölge geneli: Parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

(A Haber)(A Haber)

İÇ ANADOLU

İL

SICAKLIK

HAVA DURUMU

Ankara

26°C

Az bulutlu ve açık

Çankırı

26°C

Az bulutlu ve açık

Eskişehir

26°C

Az bulutlu ve açık

Konya

26°C

Az bulutlu ve açık

Bölge geneli: Parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kayseri'nin güneyi ve Niğde çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

(A Haber)(A Haber)

BATI KARADENİZ

İL

SICAKLIK

HAVA DURUMU

Bolu

26°C

Az bulutlu ve açık

Düzce

29°C

Az bulutlu ve açık

Kastamonu

25°C

Az bulutlu ve açık

Zonguldak

24°C

Az bulutlu ve açık

Bölge geneli: Az bulutlu ve açık. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

(A Haber)(A Haber)

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

İl

Sıcaklık

Hava durumu

Amasya

29°C

Az bulutlu ve açık

Rize

24°C

Az bulutlu

Samsun

25°C

Az bulutlu

Trabzon

24°C

Az bulutlu

Bölge geneli: Az bulutlu ve açık.

(A Haber)(A Haber)

DOĞU ANADOLU

İl

Sıcaklık

Hava durumu

Erzurum

19°C

Az bulutlu

Kars

19°C

Az bulutlu

Malatya

23°C

Parçalı ve az bulutlu; öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak

Van

19°C

Az bulutlu

Bölge geneli: Parçalı ve az bulutlu. Öğleden sonra Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

(A Haber)(A Haber)

GÜNEYDOĞU ANADOLU

İl

Sıcaklık

Hava durumu

Diyarbakır

28°C

Parçalı ve az bulutlu; gece yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak

Mardin

26°C

Parçalı ve az bulutlu; gece yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak

Siirt

27°C

Parçalı ve az bulutlu; gece yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak

Şanlıurfa

29°C

Parçalı ve az bulutlu; gece yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak

Bölge geneli: Parçalı ve az bulutlu. Gece saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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