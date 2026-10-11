Yurt genelinde hafta sonunun tadını çıkaranları yanıltacak bir hava değişimi kapıda. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) yayımladığı 7 günlük tahmin haritaları, pazar günkü sakin havanın hemen ardından Türkiye'nin geniş çaplı bir yağış dalgasının etkisine gireceğini ortaya koydu. Pazar akşam saatlerinde bölgesel olarak başlayacak sağanaklar, yeni haftayla birlikte neredeyse tüm yurdu saracak, salı gününden itibaren ise sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek.

Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre 11 Ekim Pazar günü Türkiye genelinde az bulutlu ve açık hava öne çıkıyor. Güney kesimlerde ise parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Kayseri'nin güneyi, Niğde, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

(A Haber Grafik Ekibi)

Sabah ve gece saatlerinde ise Marmara, Kuzey ve İç Ege ile Batı Karadeniz'de pus ve yer yer sis etkili olacak. Özellikle sabah erken saatlerde yola çıkacakların görüş mesafesindeki düşüşe karşı dikkatli olması gerekiyor. Havanın asıl kırılma noktası ise günün ikinci yarısında başlıyor. Meteorolojinin saatlik haritaları, pazar günkü yağış rotasını net biçimde ortaya koyuyor:

Öğle Saatleri (12.00 – 18.00): İç Anadolu'nun güneyi hareketleniyor. İlk yerel gök gürültülü sağanaklar Niğde ile Kayseri'nin güney çevrelerinde kendini gösterecek.

İç Anadolu'nun güneyi hareketleniyor. İlk yerel gök gürültülü sağanaklar Niğde ile Kayseri'nin güney çevrelerinde kendini gösterecek. Akşam Saatleri (18.00 – 24.00): Yağış hattı Akdeniz havzasına iniyor. Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay başta olmak üzere Kahramanmaraş ile Gaziantep hattında gök gürültülü sağanak etkisini artıracak.

Yağış hattı Akdeniz havzasına iniyor. Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay başta olmak üzere Kahramanmaraş ile Gaziantep hattında gök gürültülü sağanak etkisini artıracak. Gece Saatleri (00.00 – 06.00): Gece yarısından sonra yağışlı kütle doğuya kayıyor. Şanlıurfa, Mardin, Batman, Diyarbakır, Elazığ ve Malatya çevrelerinde sabaha kadar kuvvetli sağanak geçişleri yaşanacak.

(MGM)

PAZARTESİDEN İTİBAREN YAĞIŞ ALANI GENİŞLİYOR

Haftanın en dikkat çekici gelişmesi, yağışlı havanın pazartesi gününden itibaren daha geniş bir alana yayılacak olması. MGM'nin 12 Ekim Pazartesi gününe ait tahmin haritasında, yurdun birçok bölgesinde gök gürültülü sağanak işaretleri yer alıyor.

Akdeniz hattında başlayan yağışlı görünümün iç kesimlere ve doğuya doğru genişlemesi bekleniyor. Güney ve güneydoğu bölgelerinde yağışların daha belirgin hale gelmesi öngörülürken kuzey ve batı kesimlerinde de yerel sağanak ihtimali bulunuyor.

13 Ekim Salı günü yağışlı havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Tahmin haritasında Marmara'dan Karadeniz'e, İç Anadolu'dan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya kadar çok sayıda bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak işaretleri görülüyor.