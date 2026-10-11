Turistik Doğu Ekspresi, 2026-2027 kış sezonunda Ankara-Kars-Ankara hattında toplam 70 sefer gerçekleştirecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kars yönündeki seferlerin 21 Aralık 2026'da, Kars-Ankara yönündeki seferlerin ise 23 Aralık 2026'da başlayacağını belirterek bireysel biletlerin 26 Ekim'de satışa çıkacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2026-2027 sezonuna ilişkin açıklamada bulundu. Demiryolu seyahatini Anadolu'nun tarihî, kültürel ve doğal güzellikleriyle buluşturan Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni sezonda da yolcularını ağırlayacağını belirten Uraloğlu, "Turistik Doğu Ekspresi, 2026-2027 kış sezonunda her iki yönde 35'er olmak üzere toplam 70 sefer gerçekleştirecek. Ankara-Kars yönündeki seferlerimiz 21 Aralık 2026-10 Mart 2027, Kars-Ankara yönündeki seferlerimiz ise 23 Aralık 2026-12 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacak." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (Fotoğraf: A Haber arşiv) ANKARA'DAN PAZARTESİ, ÇARŞAMBA VE CUMA GÜNLERİ HAREKET EDECEK Sefer günlerine ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "Ankara-Kars yönünde trenlerimiz pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, Kars-Ankara yönünde ise çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek. Ankara-Kars yönünde son seferimizi 10 Mart 2027'de, Kars-Ankara yönünde ise 12 Mart 2027'de gerçekleştireceğiz." dedi. TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ BİLETLERİ 26 EKİM'DE SATIŞTA BEŞ NOKTADA GEZİ MOLASI Turistik Doğu Ekspresi'nin gezi amaçlı duruşlarıyla yolculara güzergah üzerindeki şehirleri görme imkanı sunduğunu belirten Uraloğlu, "Ankara-Kars yönünde Erzincan ve Erzurum istasyonlarında, Kars-Ankara yönünde ise İliç, Divriği ve Sivas istasyonlarında gezi amaçlı duruşlar yapacağız. Yolcularımız böylece tren yolculuğunun yanı sıra Anadolu'nun tarihî ve kültürel değerlerini de yerinde görme fırsatı bulacak." dedi.