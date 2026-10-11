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İstanbul Küçükçekmece'de 7 katlı bina yıkım sırasında çöktü

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul Küçükçekmece'de 7 katlı bina yıkım sırasında çöktü

İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen 7 katlı binanın çökme anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde İnönü Mahallesi 2'nci Yıldız Sokak'ta meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında 7 katlı binanın yıkımına başlandı. Ekiplerin yıkım çalışması sırasında bina bir anda yerle bir oldu. Olay yerine ekipler sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Binanın çökme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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