Asrın inşa seferberliğiyle Hatay küllerinden doğuyor! Depremzedeler yeni yuvalarında: “Devlet baba bize kol kanat gerdi”
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan ihya ve inşa çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Depremlerde ağır hasar alan Hatay'da yaralar sarılırken, “Asrın İnşa Seferberliği” kapsamında Antakya Atatürk Caddesi, TOKİ ve Emlak Konut GYO güvencesiyle yeniden ayağa kaldırıldı. Tamamlanan 5 bin 933 bağımsız bölümle yeni evlerine kavuşan depremzedelerden Bülent Artun'un devlete teşekkür ettiği duygu dolu anlar, yürütülen çalışmaların geldiği noktayı gözler önüne serdi.
Deprem bölgesinde gece gündüz sürdürülen çalışmalar sonuç vermeye devam ederken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinasyonunda Antakya Atatürk Caddesi aslına uygun şekilde yeniden inşa edildi. Caddede tamamlanan konutlarına yerleşen hak sahiplerinden biri de Bülent Artun oldu.
BAKAN KURUM SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI: "GERİSİNİ BÜLENT ABİ ANLATSIN"
Yeni evine kavuşan Artun'un mutluluğunu paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay, Asrın İnşası'nda en çok emek verdiğimiz şehirlerdendi. İşimiz henüz bitmedi. Ama şükürler olsun, hemşehrilerimiz artık kendi yuvalarında. Gerisini ben değil, Bülent abi anlatsın." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ SAYESİNDE ŞEHİR YERİNDEN AYAĞA KALKTI"
Asrın felaketinin ardından yaşanan zorlu günleri ve devletin sahada yürüttüğü çalışmaları anlatan hak sahibi Bülent Artun, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirdi:
"Ben bir gün Antakya'ya yeniden dönebileceğimizi tahayyül bile etmiyordum. Çünkü enkaz kalktıktan sonra her taraf tarlaydı. Buralar tamamen yıkılmış, dökülmüştü. İnsanlar çok perişandı. Türkiye Cumhuriyeti devleti sayesinde şehir yerinden ayağa kalktı. Şu anda yaşam başladı. Gördüğünüz gibi evimizde oturuyoruz. Muhteşem bir manzara."
"DEVLET BABA CİLLOP GİBİ YAPTI, BİZE KOL KANAT GERDİ"
Bölgede yürütülen ihya çalışmalarının samimiyet ve özveriyle gerçekleştirildiğini vurgulayan Bülent Artun, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti:
"Bir işi canıgönülden yapmak var, bir de kerhen yapmak var. Antakya'da canıgönülden çalışıldı. Her şey çok farklı, her şey çok yeni. Bizim tabirimizle 'cillop' deriz. Devlet baba, cillop gibi yaptı buraları. Türkiye Cumhuriyeti devleti sağ olsun, bize kol kanat gerdi. Yeni bir yaşam verdi, yeni umutlar verdi, yeni güzellikler verdi."