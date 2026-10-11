"TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ SAYESİNDE ŞEHİR YERİNDEN AYAĞA KALKTI"

Asrın felaketinin ardından yaşanan zorlu günleri ve devletin sahada yürüttüğü çalışmaları anlatan hak sahibi Bülent Artun, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirdi:

"Ben bir gün Antakya'ya yeniden dönebileceğimizi tahayyül bile etmiyordum. Çünkü enkaz kalktıktan sonra her taraf tarlaydı. Buralar tamamen yıkılmış, dökülmüştü. İnsanlar çok perişandı. Türkiye Cumhuriyeti devleti sayesinde şehir yerinden ayağa kalktı. Şu anda yaşam başladı. Gördüğünüz gibi evimizde oturuyoruz. Muhteşem bir manzara."

Bülent Artun

"DEVLET BABA CİLLOP GİBİ YAPTI, BİZE KOL KANAT GERDİ"

Bölgede yürütülen ihya çalışmalarının samimiyet ve özveriyle gerçekleştirildiğini vurgulayan Bülent Artun, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti:

"Bir işi canıgönülden yapmak var, bir de kerhen yapmak var. Antakya'da canıgönülden çalışıldı. Her şey çok farklı, her şey çok yeni. Bizim tabirimizle 'cillop' deriz. Devlet baba, cillop gibi yaptı buraları. Türkiye Cumhuriyeti devleti sağ olsun, bize kol kanat gerdi. Yeni bir yaşam verdi, yeni umutlar verdi, yeni güzellikler verdi."