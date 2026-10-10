İstanbul'da hissedilen deprem! AFAD merkez üssünü duyurdu: İşte son depremler listesi

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre 10 Ekim 2026 saat 22.08.49'da kaydedilen depremin merkez üssünün Yalova'ya 4,66 kilometre mesafede olduğu kaydedildi.