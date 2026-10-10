İstanbul'da hissedilen deprem! AFAD merkez üssünü duyurdu: İşte son depremler listesi
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre 10 Ekim 2026 saat 22.08.49'da kaydedilen depremin merkez üssünün Yalova'ya 4,66 kilometre mesafede olduğu kaydedildi.
AFAD depremin 3.5 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. 22.08'de gerçekleşen sarsıntının Marmara Denizi'nin Yalova açıklarında olduğu bildirildi.
DERİNLİK 7.96 KİLOMETRE
Depremin derinliği ise 7.96 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'ın deprem ile ilgili paylaştığı bilgiler şu şekilde:
Büyüklük: 3.5 (Ml)
Yer: Marmara Denizi - [04.66 km] Merkez (Yalova)
Tarih: 2026-10-10
Saat: 22:08:49 TSİ
Enlem: 40.698 N
Boylam: 29.25633 E
Derinlik: 7.96 km
10 Ekim 2026 Tarihli Deprem Verileri
|
Tarih (TS)
|
Enlem
|
Boylam
|
Derinlik (km)
|
Tip
|
Büyüklük
|
Yer
|
10.10.2026 22:08:49
|
40.698
|
29.25633
|
7.96
|
ML
|
3.5
|
Marmara Denizi – Yalova (4,66 km)
|
10.10.2026 21:42:24
|
40.3745
|
36.40617
|
7.79
|
ML
|
1.3
|
Merkez (Tokat)
|
10.10.2026 21:33:06
|
39.23117
|
28.135
|
6.75
|
ML
|
1.8
|
Sındırgı (Balıkesir)
|
10.10.2026 21:13:30
|
37.52483
|
36.22533
|
10.48
|
ML
|
2.5
|
Kadirli (Osmaniye)
|
10.10.2026 21:03:16
|
39.11983
|
28.2435
|
7.00
|
ML
|
1.0
|
Sındırgı (Balıkesir)
|
10.10.2026 21:02:40
|
39.18933
|
28.23883
|
12.15
|
ML
|
1.4
|
Sındırgı (Balıkesir)
|
10.10.2026 20:58:45
|
39.43583
|
27.33817
|
6.92
|
ML
|
2.8
|
İvrindi (Balıkesir)
|
10.10.2026 20:49:52
|
39.58367
|
28.84833
|
6.99
|
ML
|
1.9
|
Dursunbey (Balıkesir)
|
10.10.2026 20:26:27
|
35.37283
|
26.41667
|
7.09
|
ML
|
2.1
|
Ege Denizi – Datça (Muğla, 173,58 km)
|
10.10.2026 19:47:56
|
36.97883
|
27.738
|
6.91
|
ML
|
0.9
|
Ege Denizi – Gökova Körfezi – Bodrum (Muğla, 3,92 km)
|
10.10.2026 18:33:46
|
39.945
|
33.83567
|
9.43
|
ML
|
1.1
|
Balışeyh (Kırıkkale)
|
10.10.2026 18:13:39
|
35.3485
|
26.4865
|
6.38
|
ML
|
2.0
|
Ege Denizi – Datça (Muğla, 172,63 km)
|
10.10.2026 17:24:54
|
37.741
|
36.10083
|
6.99
|
ML
|
1.9
|
Sumbas (Osmaniye)
|
10.10.2026 17:11:24
|
37.716
|
36.096
|
7.00
|
ML
|
1.5
|
Sumbas (Osmaniye)
|
10.10.2026 16:57:46
|
40.52717
|
27.19283
|
11.79
|
ML
|
1.2
|
Marmara Denizi – Biga (Çanakkale, 9,79 km)
|
10.10.2026 16:54:12
|
38.92033
|
27.39667
|
7.00
|
ML
|
1.4
|
Yunusemre (Manisa)