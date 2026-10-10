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İstanbul'da hissedilen deprem! AFAD merkez üssünü duyurdu: İşte son depremler listesi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'da hissedilen deprem! AFAD merkez üssünü duyurdu: İşte son depremler listesi

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre 10 Ekim 2026 saat 22.08.49'da kaydedilen depremin merkez üssünün Yalova'ya 4,66 kilometre mesafede olduğu kaydedildi.

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi.

AFAD açıklaması (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü) AFAD açıklaması (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

AFAD depremin 3.5 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. 22.08'de gerçekleşen sarsıntının Marmara Denizi'nin Yalova açıklarında olduğu bildirildi.

DERİNLİK 7.96 KİLOMETRE
Depremin derinliği ise 7.96 kilometre olarak ölçüldü.

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi (Foto: AA) İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi (Foto: AA)

AFAD'ın deprem ile ilgili paylaştığı bilgiler şu şekilde:

Büyüklük: 3.5 (Ml)

Yer: Marmara Denizi - [04.66 km] Merkez (Yalova)

Tarih: 2026-10-10

Saat: 22:08:49 TSİ

Enlem: 40.698 N

Boylam: 29.25633 E

Derinlik: 7.96 km

10 Ekim 2026 Tarihli Deprem Verileri

Tarih (TS)

Enlem

Boylam

Derinlik (km)

Tip

Büyüklük

Yer

10.10.2026 22:08:49

40.698

29.25633

7.96

ML

3.5

Marmara Denizi – Yalova (4,66 km)

10.10.2026 21:42:24

40.3745

36.40617

7.79

ML

1.3

Merkez (Tokat)

10.10.2026 21:33:06

39.23117

28.135

6.75

ML

1.8

Sındırgı (Balıkesir)

10.10.2026 21:13:30

37.52483

36.22533

10.48

ML

2.5

Kadirli (Osmaniye)

10.10.2026 21:03:16

39.11983

28.2435

7.00

ML

1.0

Sındırgı (Balıkesir)

10.10.2026 21:02:40

39.18933

28.23883

12.15

ML

1.4

Sındırgı (Balıkesir)

10.10.2026 20:58:45

39.43583

27.33817

6.92

ML

2.8

İvrindi (Balıkesir)

10.10.2026 20:49:52

39.58367

28.84833

6.99

ML

1.9

Dursunbey (Balıkesir)

10.10.2026 20:26:27

35.37283

26.41667

7.09

ML

2.1

Ege Denizi – Datça (Muğla, 173,58 km)

10.10.2026 19:47:56

36.97883

27.738

6.91

ML

0.9

Ege Denizi – Gökova Körfezi – Bodrum (Muğla, 3,92 km)

10.10.2026 18:33:46

39.945

33.83567

9.43

ML

1.1

Balışeyh (Kırıkkale)

10.10.2026 18:13:39

35.3485

26.4865

6.38

ML

2.0

Ege Denizi – Datça (Muğla, 172,63 km)

10.10.2026 17:24:54

37.741

36.10083

6.99

ML

1.9

Sumbas (Osmaniye)

10.10.2026 17:11:24

37.716

36.096

7.00

ML

1.5

Sumbas (Osmaniye)

10.10.2026 16:57:46

40.52717

27.19283

11.79

ML

1.2

Marmara Denizi – Biga (Çanakkale, 9,79 km)

10.10.2026 16:54:12

38.92033

27.39667

7.00

ML

1.4

Yunusemre (Manisa)

#İstanbul #Deprem
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