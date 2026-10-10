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Gök vatanın yeni muhafızı: ASELSAN GÖKALP İHA’ları havada vurdu

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Gök vatanın yeni muhafızı: ASELSAN GÖKALP İHA’ları havada vurdu

Türk savunma sanayisinin öncü kuruluşlarından ASELSAN, gök vatanın güvenliği için kritik bir teknolojiye daha imza attı. Geliştirilen GÖKALP İHA Önleme Sistemi, Oğulbey Teknoloji Üssü’nde gerçekleştirilen demo faaliyetinde hedef dronu doğrudan çarpma yöntemiyle havada imha etti. Başarıyla tamamlanan faaliyet, sistemin insansız hava araçlarına karşı önleme kabiliyetini ortaya koydu.

Savunma sanayisindeki yerli ve millî hamleler hız kesmeden devam ediyor.

ASELSAN'IN DRON AVCISI 'GÖKALP'

GÖK VATANDA YENİ KALKAN: GÖKALP SAHNEDE

ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKALP İHA Önleme Sistemi, radar ve elektro-optik sistemler aracılığıyla tehditleri tespit ederek avcı dronlarıyla hedefleri havada otonom olarak etkisiz hAle getirebiliyor. ASELSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sistemin demo faaliyetinin başarıyla tamamlandığı duyuruldu.

Gök vatanın yeni muhafızı: ASELSAN GÖKALP İHA’ları havada vurdu - 1

HEDEFİ HAVADA İMHA ETTİ

Araca entegre yapısıyla yüksek hareket kabiliyeti ve maliyet etkin bir İHA önleme çözümü sunan GÖKALP'in Oğulbey Teknoloji Üssü'nde gerçekleştirilen demo faaliyetinin ayrıntıları da paylaşıldı.

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Faaliyet kapsamında hedef dron, AURA radarı tarafından tespit edildi. Elde edilen anlık veriler, DRONEDEF sisteminin komuta kontrol yazılımı üzerinden GÖKALP E1 önleyici dronuna aktarıldı. Gerçekleştirilen önleme faaliyetinde GÖKALP E1, hedef dronu doğrudan çarpma (hit-to-kill) yöntemiyle havada imha etti.

Farklı sistem bileşenlerinin entegre biçimde çalışması ve önleme kabiliyeti, gerçekleştirilen demo faaliyetiyle bir kez daha ortaya konuldu.

#ASELSAN #GÖKALP
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