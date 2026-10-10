Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten gençlere net mesaj: "Hiçbir suç odağının karşısında geri adım atmayacağız"

Gençlerin Türkiye Yüzyılı hedefindeki önemine dikkat çeken Gürlek, gençleri her türlü saldırıdan ve bağımlılıktan korumak için mücadele ettiklerini vurguladı. "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda millî birlik ve kardeşliğin güçlendirilmesi çağrısında bulunan Gürlek, gençlerin enerjilerini ve birikimlerini ülkenin kalkınmasına yönlendirmeleri gerektiğini ifade etti.

Gürlek, "Gençlerimizi her türlü fiilî ve fikrî saldırıdan, organize olmuş yapıların kirli ağlarından, birer proje olarak kurulan tuzaklardan ve çağın hastalıklı unsurlarından uzak tutmak için elimizdeki tüm güçle mücadele ediyoruz. Gençlerimiz şundan emin olsun, sizlere uzanan her türlü fitne elini kırıp atmaya son derece kararlıyız. Bu, bizim asla taviz vermeyeceğimiz en önemli manifestomuzdur. Gençlerimizin geleceğini hedef alan hiçbir suç odağının karşısında geri adım atmayacağız. Hukukun gücüyle gençlerimizin yanında durmaya, onların umutlarını ve yarınlarını korumaya devam edeceğiz." dedi.

TÜGVA'nın Kızılcahamam'da düzenlediği 10. İl Yönetim Kurulları Eğitim Kampı'nda konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gençlerin ülkenin geleceği açısından taşıdığı öneme işaret eden Gürlek, "Ülkem adına umudun, sevginin, aydınlığın, kardeşliğin, güvenli geleceğin timsali olan gençlerle birlikte olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Sizlerle ne kadar övünsek azdır. Türkiye Yüzyılı'na giden yolda bizlerin yol işaretlerisiniz. Adeta günümüz dünyasının sisli ve fırtınalı denizlerinde bu on asırlık gemiyi Türkiye Yüzyılı limanına götüren pusulalarımızsınız. Sizlerden yön buluyor, sizlerin varlığından aldığımız güçle yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"ONLAR SİZİ SIĞ BİR ZİHNİYETE HAPSETMEK İSTİYOR"

Gençlerin bilim, teknoloji ve toplumsal sorumluluk alanlarında gelişmesinin önemine dikkat çeken Bakan Gürlek, gençlerin belirli kalıplara hapsedilmek istendiğini savundu.

Gürlek, "Sevgili gençler, onlar sizi yılbaşı sabahında İstanbul'da Filistin halkının haklarını arayan yüz binler olarak görmek istemiyorlar. Gazze'deki mazlumları her platformda dünyaya haykırmanızı istemiyorlar. Onlar sizin TEKNOFEST'te roketlerle, robotlarla, yazılımlarla, yapay zekâyla uğraşmanızı, teknolojinin hiçbir alanında söz sahibi olmanızı istemiyorlar." ifadelerini kullandı.

İçerideki ve dışarıdaki şer odaklarının gençlerin tarihî ve kültürel bağlarını güçlendirmesini istemediğini öne süren Gürlek, "İçimizdeki ve dışımızdaki şer odaklarının derin ittifakı, sizin üç kıtaya yedi asır hüküm süren ecdadınızı tanımanızı, onların manevi ruhunu benliğinizde yeniden canlandırmanızı istemiyorlar. Onlar sizin, yedi düvele karşı Çanakkale'de destan yazan dedelerinizin canları pahasına emanet bıraktığı bu topraklara aidiyetinizin güçlenmesini istemiyorlar. Onlar sizin okuyan, yazan, düşünen, geleceğe yön verecek nesillerimiz olmanızı istemiyorlar." dedi.

Gençlerin tüketim odaklı bir yaşam tarzına yönlendirilmek istendiğini savunan Gürlek, "Onlar sizi zevküsefa içinde, tüketim toplumunun değirmeninde öğütülmüş, marka ve lüks yaşam meraklısı, kimliksiz ve sorumsuz nesiller olarak kodlamak istiyorlar. Onlar sizi ailelerinizden koparıp amaçsız bir yaşam içinde savrulup gitmenizi sağlamak istiyorlar. Onlar sizi her türlü bağımlılığa teslim edip kalkınmaktan ve refah toplumu olmaktan alıkoymak istiyorlar. Onlar sizi Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştan ve asil ruhtan uzak tutmak istiyorlar. Onlar sizi paparazzi yaşamlara özendirip sığ bir zihniyete hapsetmek istiyorlar." ifadelerini kullandı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE YOLUNDA YENİ BİR SAYFA AÇTIK"

Türkiye'nin önemli hedeflerinden biri olan "Terörsüz Türkiye" sürecine de değinen Adalet Bakanı Akın Gürlek, millî birlik ve kardeşliğin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin yaklaşık yarım asır boyunca terör nedeniyle çok sayıda gencini kaybettiğini hatırlatan Gürlek, geçmişte yaşanan acıların tekrarlanmaması için toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Gürlek, "Bu ülke yarım asır boyunca birçok gencini terör belasına kaybetti. Kimi zaman sağ-sol çatışmalarıyla, kimi zaman da uluslararası tuzaklarla kandırılan gençlerimiz oldu. Aynı şekilde devletimizin nizamını, milletimizin huzur ve istikrarını koruma yolunda birçok vatan evladımız şehit oldu, gazi oldu. Terörsüz Türkiye yolunda yeni bir sayfa açtık." diye konuştu.

Gençlere 81 ile döndüklerinde millî birlik ve kardeşliği güçlendirecek çalışmalar yürütmeleri çağrısında bulunan Gürlek, "Sizler de 81 ilimize döndüğünüzde bu yeni sayfayı millî birlik ve kardeşliği büyüten sözlerinizle, çalışmalarınızla doldurun. Özellikle iç cephemizi güçlendirecek söylem ve eylemlere yönelin. Provokasyonlara gelmeyin ve kabuk tutan yaralarımızı kanatacak tahriklere aldanmayın. Türkiye Yüzyılı, birlik ve beraberliğini güçlendirmiş bir milletin, toplumun her kesimiyle bu kutlu ay yıldızlı bayrağın altında buluşmasıyla gerçekleşecektir. Gençlerin enerjisini, bilgisini ve emeğini ülkenin kalkınmasına yönlendiren bir Türkiye, refah ve huzur ortamını daha da güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.