Başkan Erdoğan'dan Avrupa'daki Türk vatandaşlarına: "Sizleri kimsenin insafına bırakmayacağız"

Uluslararası Demokratlar Birliği’nin (UID) 9. Olağan Genel Kurulu’na video mesaj gönderen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa’da ve dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Türk vatandaşlarının başarılarıyla gurur duyduklarını belirtti. Türk diasporasının gücüne dikkat çeken Erdoğan, yurt dışındaki vatandaşların huzur ve esenliği için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Erdoğan, Türk vatandaşlarının kimlik ve kültürlerini muhafaza ederek yaşadıkları toplumlara katkı sunmalarının önemine işaret etti.

Uluslararası Demokratlar Birliği'nin kıymetli mensuplarına ve gençlere hitap ederek sözlerine başlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, UID'nin 9. Olağan Genel Kurulu'na katılan herkesi en kalbi duygularıyla, hasretle ve muhabbetle selamladığını ifade etti.

"DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAKİ VATANDAŞLARIMIZLA İFTİHAR EDİYORUZ"

Avrupa'da ve dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Türk vatandaşlarına selamlarını ileten Başkan Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği'nin 9. Olağan Genel Kurulu'nun hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Sizlerin şahsında Avrupa'da ve dünyanın farklı yerlerinde yaşayan, başarılarıyla daima iftihar ettiğimiz tüm vatandaşlarıma en içten selamlarımı yolluyorum. Uluslararası Demokratlar Birliği 9. Olağan Genel Kurulu'nun hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Genel kurulda ortaya çıkacak iradenin Avrupalı Türkler ve 7 milyonu aşkın nüfusa sahip Türk diasporası için verimli ve faydalı sonuçlar doğuracağına inandığını belirten Erdoğan, bu sürecin tüm vatandaşlar için hayırlı olmasını temenni etti.

"YURT DIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZIN HUZURU İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Uluslararası Demokratlar Birliği çatısı altında yurt dışında yaşayan vatandaşların huzur ve esenliği için çalışanlara teşekkür eden Başkan Erdoğan, "Uluslararası Demokratlar Birliği'nin çatısı altında yurt dışındaki vatandaşlarımızın huzur ve esenliği için fedakârca çalışan her bir kardeşime yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Gurbeti ikinci vatan olarak gören vatandaşlar için faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarına da şükranlarını ileten Erdoğan, UID'nin projeleri ve çalışmalarıyla yurt dışındaki Türk toplumu açısından önemli bir sorumluluk üstlendiğini ifade etti.

"KİMLİK VE KÜLTÜRÜMÜZÜ MUHAFAZA ETMELİYİZ"

Yurt dışında yaşayan vatandaşların bulundukları ülkelerde daha iyi konumlara gelebilmeleri, kimlik ve kültürlerini korumaları ve yaşadıkları topluma katkı sunmaları gerektiğini vurgulayan Başkan Erdoğan, UID'nin bu doğrultuda önemli çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Erdoğan, birliğin, ailelerinin kalbinde memleket hasreti taşıyan vatandaşların demokratik katılım dâhil olmak üzere yaşadıkları topluma katkı sağlamaları için gayret gösterdiğini ifade etti. Kültürel ırkçılık, İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı gibi sorunların çözümüne yönelik çalışmalara da dikkat çeken Erdoğan, geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren UID'yi tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

"DIŞ İLİŞKİLER VE YURT DIŞI TÜRKLER BAŞKANLIĞI İLE DESTEĞİMİZ SÜRECEK"

Başkan Erdoğan, yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik desteğin sürdürüleceğini belirterek, "İnşallah bizler de gerek partimizin dış ilişkiler başkanlığı gerekse Yurt Dışı Türkler Başkanlığı gibi kurum ve kuruluşlarımızla sizlere destek olmaya, yardımcı olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların yabancı düşmanı akımların veya kendilerini aşağılayan kişilerin insafına bırakılmayacağını vurgulayan Erdoğan, "Yurt dışında yaşayan siz kardeşlerimizi ne dışarıdaki yabancı düşmanı akımların ne de vatandaşlarımıza, affedersiniz, 'zırzop' diyerek aşağılayan ahlak yoksunu tiplerin insafına asla bırakmayacağız." dedi.

Konuşmasının sonunda, UID'nin kuruluşundan bugüne gelmesinde emeği bulunan ve hayatını kaybedenleri de anan Başkan Erdoğan, "Kuruluşundan itibaren birliğin bu günlere gelmesinde payı olan ve ebediyete intikal etmiş tüm büyüklerimize, kardeşlerimize Cenabıallah'tan rahmet niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, UID'nin 9. Olağan Genel Kurulu'nun başarılı geçmesini dileyerek katılımcıları sevgi ve saygıyla selamladı.