Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Eyüpsultan Belediyesi 'ne yönelik başlatılan yolsuzluk operasyonunun detayları kirli ilişkiler ağını bir kez daha deşifre etti.

Seçim sürecinde uygulanacak oylama kurallarını anlatan Ahmet Nazif Vural, "Seçimde ilk iki turda üye tam sayısının üçte ikilik oyunun fazlasını alan aday aranacak. Ardından üçüncü tur itibarıyla salt çoğunluk, yani oyların yarısından bir fazlasını alan kişi başkanvekili seçilecek" sözleriyle meclisteki oylama prosedürünü aktardı.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI VE SUÇLAMALAR

Görevden uzaklaştırma ve tutuklama sürecinin arka planına dikkat çeken Ahmet Nazif Vural, "Soruşturmaları sürekli İstanbul Büyükşehir Belediyesi özelinde düşünüyoruz ancak bu soruşturma İBB yolsuzluk soruşturması içerisinde dahil değil. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen farklı bir soruşturma" bilgisini paylaştı.

İsnat edilen suçlamaları sıralayan Vural, "Suçlamalar ise suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma. Bu suçlamalarla tutuklanmıştı Mithat Bülent Özmen. İlk dalga operasyonunda da Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı tutuklanmıştı" ifadelerini kullandı. Bölgedeki atmosferi de aktaran Vural, "Bölgede şu an için yoğun bir güvenlik önleminin olduğunu da söyleyelim. Saat 14.00 itibarıyla başlayacak seçimde kimlerin aday gösterileceğini ve son durumu aktarmayı sürdüreceğiz" dedi.