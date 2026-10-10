Esenyurt’ta sefer saatlerinin az olduğunu ve durakta kaldıklarını öne süren yolcular, garaja gitmek isteyen İETT otobüsünün önünü kesti. Otobüsün geçişine izin vermeyen gruptakileri şoför cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, otobüsün önünü kesen kişinin çevredeki vatandaşları otobüsün önüne çağırarak tepkiyi büyütmeye çalıştığı ve "Amirini arayacaksın" diyerek otobüs şoförüne baskı yaptığı anlar yer aldı.

Yaşanan olay, dün saat 21.00 sıralarında Gökevler Mahallesi, Beykent Metrobüs-Kıraç Yolu durağı mevkiinde meydana geldi.

ARACIN TABELASINI KAPATMIŞTI

İddiaya göre, HT29 hattında görev yapan İETT otobüs şoförü, sefer saatinin ve servisinin tamamlanmasının ardından aracın tabelasını kapatıp garaja gitmek üzere harekete geçti.

OTOBÜSÜ DURDURDULAR

Otobüsün durakta durmayıp garaja gideceğini öğrenen ve hatta ek sefer verilmemesi nedeniyle durakta beklediklerini belirten yolcular duruma tepki gösterdi. Kalabalık arasındaki bir kişinin öncülüğünde otobüsün önüne geçen grup, aracın gidişine engel oldu.

O ANLAR ŞOFÖRÜN KAMERASINA YANSIDI

Otobüs şoförü, yaşadığı mağduriyeti ve karşı karşıya kaldığı tepkiyi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

"AMİRİNİ ARAYACAKSIN" BASKISI

Görüntülerde, otobüsün önünü kesen kişinin çevredeki vatandaşları otobüsün önüne çağırarak tepkiyi büyütmeye çalıştığı ve "Amirini arayacaksın" diyerek otobüs şoförüne baskı yaptığı anlar yer aldı. Otobüsün önünün kesilmesi nedeniyle bölgede bir süre gerginlik yaşandı.