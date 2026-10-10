Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 Ekim 2026'da hizmete açılan Çerkezköy–Kapıkule Hızlı Demiryolu Hattı'nda yolculu seferlerin başladığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, “Çerkezköy–Edirne arasında ilk yolculu hızlı trenimiz Edirne’den yola çıktı. Yeni hattımızda günde karşılıklı 6 hızlı tren seferi düzenliyoruz. Çerkezköy–Edirne arasındaki seyahat süresi hızlı trenle 54 dakikaya düştü.” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı–Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin Çerkezköy–Kapıkule kesiminde başlayan yolcu taşımacılığına ilişkin açıklamada bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün hizmete alınan hatta ilk yolculu trenin bugün hareket ettiğini belirten Uraloğlu, Çerkezköy–Edirne arasındaki güzergahta hızlı tren seferlerinin başladığını kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (Foto: Resmi Kurum) "ÇERKEZKÖY–EDİRNE ARASINDAKİ SEYAHAT SÜRESİ HIZLI TRENLE 54 DAKİKAYA DÜŞTÜ" Bakan Uraloğlu, yeni hat üzerinde ilk yolculu hızlı trenin Edirne istasyonundan saat 09.00'da hareket ettiğini belirterek, "Çerkezköy–Edirne arasında ilk yolculu hızlı trenimiz Edirne'den yola çıktı. Yeni hattımızda günde karşılıklı 6 hızlı tren seferi düzenliyoruz. Çerkezköy–Edirne arasındaki seyahat süresi hızlı trenle 54 dakikaya düştü." ifadelerini kullandı. Çerkezköy'den Edirne'ye trenlerin 10.45, 15.00 ve 19.30 saatlerinde hareket edeceğini bildiren Uraloğlu, Edirne'den Çerkezköy'e ise 09.00, 13.00 ve 17.45 saatlerinde sefer düzenlendiğini kaydetti. Uraloğlu, hızlı trenlerin Büyükkarıştıran, Lüleburgaz ve Babaeski istasyonlarında duracağını belirterek, "Trenlerimiz, 2'si tekerlekli sandalye kullanıcısı için ayrılmış toplam 411 koltuk kapasitesiyle vatandaşlarımıza hizmet veriyor." açıklamasında bulundu.

(Foto: Resmi Kurum) GÜNDE TOPLAM 8 YOLCU TRENİ SEFERİ DÜZENLENİYOR Bakan Uraloğlu, yeni hattın hizmete girmesiyle bölgedeki tren seferlerinin de yeniden planlandığını belirterek, Çerkezköy–Edirne arasında karşılıklı 6 hızlı tren seferinin yanı sıra Halkalı–Uzunköprü arasında mevcut hat üzerinden karşılıklı 2 bölgesel tren seferinin düzenlendiğini bildirdi. Uraloğlu, "Halkalı–Uzunköprü arasında bölgesel trenlerimizle de hizmet vermeye devam ediyoruz. Halkalı'dan Uzunköprü'ye trenimiz saat 08.25'te, Uzunköprü'den Halkalı'ya ise saat 15.40'ta hareket ediyor. Böylece yeni ve mevcut hatlarımızda günde toplam 8 yolcu treni seferi düzenliyoruz." dedi.