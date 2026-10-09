İstanbul’un Maltepe ilçesinde asfalt yolun aniden çökmesi sonucu İETT bünyesinde hizmet veren özel halk otobüsü oluşan çukura düştü. Yolun ortasında asılı kalan otobüs nedeniyle bölgede trafik aksarken, olayda olası bir facianın eşiğinden dönüldü.

Olay, Maltepe Fındıklı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddedeki asfalt yolun bir bölümü henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden çöktü ve yolda büyük bir çukur oluştu.

Bu sırada güzergâhta seyir hâlinde olan 34 HO 3626 plakalı özel halk otobüsü, çöken yolun oluşturduğu çukura düştü. Otobüsün tekerleğinin çukura saplanması sonucu araç yolda asılı kaldı ve ilerleyemedi. Olay sırasında otobüste bulunan yolcular büyük panik yaşadı.

KURTARMA ÇALIŞMASI VE TRAFİK YOĞUNLUĞU

İhbar üzerine olay yerine kurtarma ekipleri ve çekici sevk edildi. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucunda çukurda asılı kalan özel halk otobüsü güçlükle çıkarılarak çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü.

Yolun çökmesi ve otobüsün kurtarılması sırasında caddede uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgede trafik bir süre tamamen durma noktasına geldi. İstanbullular ise her geçen gün arttığını düşündükleri altyapı ve ulaşım sorunlarına tepki gösterdi.