Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik soruşturma kapsamında Süleymanpaşa ilçesi ve Kazandere Mahallesi'ndeki iki adreste arama yapıldı. Operasyonda 2 bin 314 sikke, 373 obje, yüzükler, madalyonlar ve çok sayıda materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturmada binlerce sikke ve yüzlerce obje ele geçirildi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iki adreste arama yapıldı. Süleymanpaşa ilçesi ve Kazandere Mahallesi'nde gerçekleştirilen aramalarda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen çok sayıda materyal bulundu. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

(Foto: DHA) 2 BİN 314 SİKKE VE 373 OBJE ELE GEÇİRİLDİ Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda 2 bin 314 sikke ve 373 obje ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 27 yüzük, 36 taş ve mermer obje ile 2 madalyon bulundu. Operasyonda ele geçirilen materyaller arasında yakın döneme ait paralar ve sikke kitapları da yer aldı. Ele geçirilen malzemelerin tarihi eser niteliği ve ait oldukları dönemlere ilişkin ayrıntılı değerlendirme sonuçları henüz açıklanmadı.

(Foto: DHA) ARAMALARDA FİŞEKLER DE BULUNDU Polis ekiplerinin iki adreste yaptığı aramalarda şu materyaller ele geçirildi: Ele Geçirilen Materyal Adet Sikke 2.314 Obje 373 Yüzük 27 Taş ve mermer obje 36 Madalyon 2 Kitap 2 Dolu fişek 5 Yakın döneme ait para 290 Kağıt para 254 Öğretici sikke kitabı 2 Mezat kartı 16 Aramalarda bulunan materyallere soruşturma kapsamında el konuldu. 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmada ele geçirilen materyallerin yanı sıra adreslerde bulunan 5 dolu fişek de incelemeye alındı.