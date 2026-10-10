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İETT otobüsü kontrolden çıktı! Duvara çarptı: 4 yaralı

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İETT otobüsü kontrolden çıktı! Duvara çarptı: 4 yaralı

Sultangazi’nin Habipler Mahallesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Sultangazi'de kontrolden çıkan İETT otobüsünün istinat duvarına ve kaldırıma çarpması sonucu 4 yolcu yaralandı.

SULTANGAZİ'DE İETT OTOBÜSÜ DUVARA ÇARPTI!


Selçuklu Bulvarı'nda Cebeci yönüne ilerleyen İETT otobüsünün şoförü bilinmeyen nedenle kontrolünü kaybetti.

İETT otobüsü kontrolden çıktı! Duvara çarptı: 4 yaralı - 1

Kontrolden çıkan otobüs bulvardaki virajda istinat duvarına çarptı. Ardından kaldırıma çarpan otobüs yaklaşık 100 metre ileride durabildi.

Kazada otobüsteki 4 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İETT otobüsü kontrolden çıktı! Duvara çarptı: 4 yaralı - 2

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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