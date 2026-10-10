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Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği! Alev topuna döndü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği! Alev topuna döndü

İstanbul Bayrampaşa Hal Yolu’nda bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İstanbul Bayrampaşa Hal Yolu'nda seyir halindeki bir yolcu otobüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otobüsten yükselen alevler üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otobüste çıkan yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedenine ve olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

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