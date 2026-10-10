Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kırşehir’deki 20 yıllık Rıza Güzel ve Samsun’daki 13 yıllık Arif Yılmaz cinayetlerinin aydınlatıldığını duyurdu. İki dosyada toplam 4 şüpheli tutuklandı. Gürlek, yürütülen çalışmalarla bugüne kadar 67 maktul ve 7 yaralıya ilişkin 60 dosyanın aydınlığa kavuşturulduğunu açıkladı.

Yıllardır çözülemeyen iki cinayet dosyası, yeniden yapılan incelemelerle aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya paylaşımında Kırşehir ve Samsun'daki soruşturmaların ayrıntılarını aktardı. Gürlek, 20 ve 13 yıllık dosyalarda toplam 4 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

BAKAN GÜRLEK'İN PAYLAŞIMININ TAMAMI

"20 VE 13 YILLIK İKİ FAILİ MEÇHUL CİNAYETİ DAHA AYDINLATTIK: 60 DOSYADA 67 CİNAYETİ FAİLİ MEÇHUL OLMAKTAN ÇIKARDIK!

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; suç ve suçluyla mücadelede hiçbir faili meçhul dosyanın karanlıkta kalmaması, hiçbir suçun cezasız bırakılmaması, mağdurların ve ailelerinin adalet beklentilerinin karşılanması için kararlılıkla çalışıyoruz.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, Cumhuriyet başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizin çalışmalarıyla iki faili meçhul cinayeti daha aydınlattık. Böylece bugüne kadar 67 maktule ve 7 yaralıya ilişkin 60 dosyayı aydınlığa kavuşturduk:

KIRŞEHİR / AKPINAR | RIZA GÜZEL – 20 YILLIK FAİLİ MEÇHUL

5 Şubat 2006 tarihinde ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Rıza Güzel'in dosyası yeniden incelendi. Tanık beyanları, aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, iletişim kayıtları ve teknik incelemeler birlikte değerlendirilerek olayın kasten öldürme şüphesi taşıdığına ilişkin delillere ulaşıldı.

Üç ilde 6 adrese düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri ve yer göstermeleri sonucunda Rıza Güzel'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Adli tahkikat neticesinde şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

SAMSUN / ÇARŞAMBA | ARİF YILMAZ – 13 YILLIK FAİLİ MEÇHUL

1 Haziran 2013 tarihinde Samsun'un Çarşamba ilçesinde ateşli silahla öldürülen Arif Yılmaz'ın dosyası yeniden ele alındı. Gelişen teknolojik imkanlardan yararlanılarak mevcut deliller, tanık ifadeleri ve HTS kayıtları yeniden analiz edildi.

Daha önce haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen kişiler de dahil 28 kişiye ait iletişim verileri yeniden karşılaştırıldı. Teknik analizler ve yeni tanık beyanları sonucunda olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklandı.

BAŞSAVCILIKLARA VE JANDARMA EKİPLERİNE TEŞEKKÜR

Bu dosyaların aydınlatılmasında büyük bir özveriyle görev yapan Çarşamba ve Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, Samsun ve Kırşehir İl Jandarma Komutanlıklarımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

"ADALETİN İZİNİ SÜRMEKTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Adaletin izini sürmekten, yıllardır cevapsız kalan soruları aydınlatmaktan ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz."