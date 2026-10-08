Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa ile demiryolu bağlantısını güçlendirecek Çerkezköy-Kapıkule Demiryolu Hattı'nı yarın hizmete açacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin Orta Koridor'un Avrupa'ya açılan en kritik yapılarından biri olduğunu belirterek Türkiye'nin Avrupa-Asya demiryolu taşımacılığında çok daha güçlü bir lojistik merkez haline geleceğini vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çerkezköy-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın yarın gerçekleştirilecek açılış töreni öncesinde açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, konuşmasının başında İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana gelen bina çökmesi sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı olarak kurtarılan vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

"HALKALI KAPIKULE HATTINI DAHA GÜÇLÜ BİR KORİDORLA TAÇLANDIRACAĞIZ"



Bakan Uraloğlu, hattın yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılacağını belirterek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin Avrupa demiryolu ağına yüksek standartlarda bağlandığı ve Orta Koridor'un batı ucunu güçlendiren bir stratejik eserimizi daha milletimizin hizmetine sunmanın gururunu yaşayacağız. Asya ile Avrupa arasındaki yükün ve yolcunun buluştuğu Orta Koridor'un Avrupadaki ucu Halkalı Kapıkule Hattını; sınır ötesi bağlantıyı kesintisiz, hızlı ve yüksek standartlı bir lojistik akışa kavuşturacak daha güçlü bir koridorla taçlandıracağız."



Bugünün dünyasında ulaşımın sadece bir noktadan diğerine varmak olmadığını belirten Bakan Uraloğlu, "Yükün, yolcunun ve zamanın en verimli şekilde yönetilmesi anlamına geliyor. Küresel ticaret hatlarını yeniden şekillendiren bu dönemde demiryolu, mesafeleri kısaltmanın ötesinde sanayi bölgelerini pazarlara bağlayan, sınır geçişlerini hızlandıran ve ülkelerin lojistik rekabet gücünü belirleyen stratejik bir altyapı hâline geldi." açıklamasında bulundu.



Bakan Uraloğlu, özellikle Asya ile Avrupa arasındaki ticaretin yoğunlaştığı bu çağda, kesintisiz, elektrikli ve yüksek kapasiteli demiryolu koridorlarının işlevinin ve değerinin her geçen gün arttığını ifade etti. Uraloğlu, "Çerkezköy-Kapıkule Hattı da bu ihtiyacın, uluslararası yük taşımacılığında sınır geçiş kapasitemizi artıran somut karşılığı olmuştur. Asya ile Avrupa arasındaki demiryolu trafiğinin ülkemiz üzerinden daha yüksek kapasiteli, hızlı ve düzenli akması bakımından bu hat hem yurt içi sanayimiz hem de uluslararası transit lojistik açısından önemli bir eşiktir." şeklinde konuştu. ORTA KORİDOR'UN AVRUPA'YA AÇILAN EN KRİTİK YAPISI



Bakan Uraloğlu, özellikle ulaştırma alanında yapılan büyük projelerin, sadece mesafeleri kısaltmadığını, ülkelerin kaderini, bölgelerin geleceğini yeniden şekillendirdiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattının en uzun kesimi olan 153 kilometrelik uzunluğuyla Çerkezköy-Kapıkule Hattı da tam olarak bu projelerden biridir. Bu hattımız, Türkiye'yi Avrupa demiryolu ağına yüksek standartlarda bağlayan, Orta Koridorun Avrupa'ya açılan en kritik yapısıdır. Bakü-Tiflis-Kars ile başlayan ve Marmaray ile Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan demiryolu zincirinin son ve en önemli halkasıdır. Yine, Basra Körfezindeki Fav Limanı'ndan başlayıp Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacak proje aşamasındaki Kalkınma Yolu'nun da batı ucunda yer almaktadır. Yani bu proje, uluslararası Doğu-Batı ve Kuzey-Güney koridorlarını Türkiye ekseninde buluşturarak ülkemizi küresel lojistiğin merkez ülkesi kılacak somut eserlerden biridir."





"TEKİRDAĞ, KIRKLARELİ VE EDİRNE DE HIZLI TREN KONFORUNA KAVUŞUYOR"



Bakan Uraloğlu, "Yarın hizmete alacağımız bu hatla yalnızca bir koridoru değil, üç ili daha hızlı trenle buluşturuyoruz. Artık, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne de hızlı tren konforuna kavuşuyor. Böylece hızlı trenin doğrudan ulaştığı il sayımız da 11'den 14'e çıkıyor. Sıfırdan inşa ettiğimiz 2.251 kilometrelik hızlı tren ağımız da 353 kilometrelik ray serimiyle 2.604 kilometreye ulaşıyor. Trakya, artık Anadolu'nun hızlı tren haritasının Avrupa'ya açılan son halkası değil; o haritanın bizzat parçası oluyor." dedi. "353 KM RAY SERİMİNİ BİTİRDİK"



Bu projenin finansmanında kısmen Avrupa Birliği fonu da kullandıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, "Hem yolcu hem de yük taşımacılığına uygun olarak hayata geçirdiğimiz proje kapsamında; 31 köprü, 8 aç-kapa tünel, 61 üstgeçit, 53 altgeçit ve 175 menfez inşa ettik. Az öncede belirttiğim üzere 353 km ray serimini bitirdik. Elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarını da tamamlayarak hattımızı, saatte 200 km işletme hızına, çift hatlı, elektrikli ve Seviye-1 sinyalli olarak inşa ettik. Test sürüşlerimizi ve sertifikasyon süreçlerini de başarıyla tamamladık." dedi. "YILLIK YOLCU KAPASİTESİ 600 BİNDEN 3,4 MİLYONA, YILLIK YÜK KAPASİTESİ 1,5 MİLYON TONDAN 9,6 MİLYON TONA ÇIKACAKTIR"



Bakan Uraloğlu, Çerkezköy -Kapıkule Hattı'nın doğu tarafındaki Ispartakule-Çerkezköy ve Halkalı-Ispartakule hatlarının da tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresinin 8,5 saatten 3,5 saate düşeceğini söyledi. Uraloğlu, "Yıllık yolcu kapasitesi 600 binden 3,4 milyona, yıllık yük kapasitesi 1,5 milyon tondan 9,6 milyon tona çıkacaktır. Özellikle İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Trakya'daki organize sanayi bölgelerimiz ile limanlarımız Avrupa pazarlarına çok daha hızlı ve rekabetçi şartlarda erişecektir." diye konuştu. "KAPIKULE'DE, AVRUPA'YA YÖNELİK LOJİSTİK TRAFİĞİNİ ÇOK DAHA ETKİN BİR ŞEKİLDE YÖNETECEĞİZ"

İstasyon binaları hakkında da açıklamada bulunan Uraloğlu, "Yine, bu projemiz kapsamında yeni istasyon binalarımız; Kapıkule, Edirne, Lüleburgaz, Babaeski, Büyükkarıştıran'ı da çok daha modern ve yüksek kapasiteli olarak tamamladık. Özellikle Kapıkule gar sahasında yapmış olduğumuz genişletme çalışmalarıyla; yaşanan tren yığılmalarının önüne geçiyor, gümrük ve muayene işlemlerini hızlandırarak sınır geçişlerindeki bekleme sürelerini önemli ölçüde azaltıyoruz. Yani, artık Kapıkule'de, Avrupa'ya yönelik lojistik trafiğini çok daha etkin bir şekilde yöneteceğiz. Böylece Trakya bölgesi ve İstanbul başta olmak üzere tüm Ülkemiz, Avrupa-Asya demiryolu taşımacılığında çok daha güçlü bir lojistik merkez haline gelecektir." dedi.