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Diyarbakır'da yangın faciası! Alevlerin kuşattığı 7 kişi son anda kurtarıldı

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Diyarbakır'da yangın faciası! Alevlerin kuşattığı 7 kişi son anda kurtarıldı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 8 katlı binanın çatısında çıkan yangında dumanlar üst katları sardı. Dairelerde mahsur kalan 7 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, dumandan etkilenen 5 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın söndürüldü, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da çatı yangını nedeniyle binanın üst katlarında 7 kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtardı. Dumandan etkilenen 5 kişiye ise sağlık ekipleri müdahale etti.

DİYARBAKIR'DA 8 KATLI BİNADA YANGIN PANİĞİ!

8 KATLI BİNANIN ÇATISINDAN DUMANLAR YÜKSELDİ

Yangın, öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Eski Siverek Caddesi'ndeki 8 katlı binanın çatısında çıktı.

Çatıdan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÜST KATLARDA MAHSUR KALAN 7 KİŞİ KURTARILDI

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumanların sardığı binanın üst katındaki dairelerde mahsur kalan 7 kişiyi kurtardı.

Yangında dumandan etkilenen 5 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

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