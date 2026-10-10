Diyarbakır'da yangın faciası! Alevlerin kuşattığı 7 kişi son anda kurtarıldı
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 8 katlı binanın çatısında çıkan yangında dumanlar üst katları sardı. Dairelerde mahsur kalan 7 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, dumandan etkilenen 5 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın söndürüldü, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'da çatı yangını nedeniyle binanın üst katlarında 7 kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtardı. Dumandan etkilenen 5 kişiye ise sağlık ekipleri müdahale etti.
8 KATLI BİNANIN ÇATISINDAN DUMANLAR YÜKSELDİ
Yangın, öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Eski Siverek Caddesi'ndeki 8 katlı binanın çatısında çıktı.
Çatıdan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ÜST KATLARDA MAHSUR KALAN 7 KİŞİ KURTARILDI
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumanların sardığı binanın üst katındaki dairelerde mahsur kalan 7 kişiyi kurtardı.
Yangında dumandan etkilenen 5 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, İNCELEME BAŞLATILDI
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine ilişkin inceleme başlatıldı.