Düzce'de korkutan yangın! İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu
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Düzce’nin Suncuk köyünde iki katlı ahşap evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangında ahşap ev alevlere teslim olurken, itfaiye ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Sebahattin Yeşildağ'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanların fark edilmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi.
İhbarın ardından bölgeye Boğaziçi ve Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, ahşap yapıdaki yangının büyüyerek evin diğer bölümlerine sıçramasını önlemek için müdahalede bulundu. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Söndürme çalışmalarının ardından ekipler, evde yeniden alevlenme ihtimaline karşı soğutma çalışması yaptı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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