Düzce'de korkutan yangın! İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

Düzce’nin Suncuk köyünde iki katlı ahşap evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangında ahşap ev alevlere teslim olurken, itfaiye ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.