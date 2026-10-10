Ataşehir Belediyesi’nde seçim günü! Cumhur İttifakı'nın adayı tek aday oldu

Daha önce belediye başkanı Onursal Adıgüzel'in tutuklanmasının ardından bir başkanvekili seçimi gerçekleştirilmişti. Ancak Adıgüzel'in yerine seçilen Murat Güneş'in de tutuklanmasıyla birlikte Ataşehir Belediyesi meclisi, yeni bir başkanvekili belirlemek üzere bugün bir kez daha sandık başına gitti.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI TEK ADAY OLDU

Ataşehir Belediyesi'ndeki seçim başlarken, Cumhur İttifakı'nın adayı tek aday oldu. CHP'li meclis üyeleri seçime katılmadı.

Ataşehir Belediyesi'nde saat 10.00 itibarıyla başlayan seçim sürecini aktaran A Haber muhabiri Kübra Tepeci, "Saat 10'da meclis üyeleri içerideki yerini aldı, yoklama alındı ve CHP tarafının seçime katılmadığı anlaşıldı" ifadelerini kullandı. Meclisteki sandalye dağılımına değinen Tepeci, toplam 38 meclis üyesinin bulunduğu mecliste salona 20 üyenin geldiğini belirterek, "Cumhur İttifakı'ndan 18 meclis üyesi içeride. CHP'den normalde sayı 17'ydi, 2 kişinin istifa ettiğini öğrendik ve sayı 15'e düşmüştü. Zaten 3 üye de kısıtlıydı. CHP tarafı seçime tamamen gelmedi. Bağımsızların sayısı istifalarla birlikte 5'e yükselmişti ancak bağımsızlardan da 3 kişi gelmedi. Böylelikle Cumhur İttifakı'ndan 18, bağımsız olarak da 2 meclis üyesi olmak üzere toplam 20 meclis üyesi seçime katıldı" sözleriyle mevcut tabloyu aktardı.

İLK İKİ TURDA SONUÇ DEĞİŞMEDİ

CHP'nin aday çıkarmadığı ve oylamaya katılmadığı seçimde ilk iki turun geride kaldığını bildiren Kübra Tepeci, "İlk tur sonuçlarına baktığımızda, 20 meclis üyesinin kullandığı oylarda Cumhur İttifakı adayı 18 oy aldı, 2 boş oy çıktı. Ardından ikinci tura geçildi ve rakamlar yine aynı çıktı; Cumhur İttifakı adayı 18 oy alırken 2 oy boş çıktı" dedi. İlk iki turdaki çoğunluk kuralına dikkat çeken Tepeci, "İlk iki turda meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu aranıyor. Yani bir tarafın 26 oy alması gerekiyordu ancak meclise zaten 20 üye katılmıştı" bilgisini paylaştı.

GÖZLER KRİTİK 3. TURDA

Seçimin kaderini belirleyecek aşamaya gelindiğini ifade eden Kübra Tepeci, "Üçüncü tur aslında bu konuda çok önemli, çünkü üçüncü turda salt çoğunluk aranacak. Yarıdan bir fazlasını alan seçimi kazanmış olacak. Eğer üçüncü turda da salt çoğunluk sağlanamazsa dördüncü tura geçilecek ve en çok oyu alan aday başkanvekili seçilecek" değerlendirmesinde bulundu. İçeride sürecin devam ettiğini belirten Tepeci, yeni gelişmeler oldukça detayları aktarmayı sürdüreceklerini kaydetti.