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Kadınların silahlı kavgasında kan döküldü! 2 yaralı

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kadınların silahlı kavgasında kan döküldü! 2 yaralı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde gece saatlerinde kadınlar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan G.T., Ç.K. ve Z.Y. isimli kadınlar konuşmak için bir araya geldi. Burada çıkan tartışmada Z.Y., Ç.K.'yi tabancayla ateş ederek yaraladı. Olayın ardından kaçan Z.Y., yanında götürdüğü G.T.'yi de Orduzu Mahallesi'nde tabancayla ateş ederek yaraladı. Yaralılar, çevredekilerin çağırdığı ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, Z.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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