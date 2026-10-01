Olay, 26 Eylül gecesi Çankaya ilçesi Oğuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle inşaat firmasının önüne gelen yüzleri kar maskeli 2 kişi, iş yerine silahla ateş açtı. Saldırıda iş yerinin camına 5 mermi isabet etti. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İnşaat firmasına silahlı saldırı (Foto: DHA)

"9 MİLYON DOLAR BORCUN VAR" TEHDİDİ

Saldırının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. İş yeri sahibi ifadesinde, daha önce yurt dışı numarasından arandığını ve kendisine "9 milyon dolar borcun var" denilerek tehdit edildiğini söyledi.