Ankara'da inşaat firmasına silahlı saldırı! 6 şüpheli tutuklandı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir inşaat firmasına motosikletle gelen ve yüzlerini kar maskesiyle gizleyen 2 şüpheli tarafından düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerine 5 mermi isabet ederken, soruşturmanın derinleştirilmesiyle saldırının 200 bin TL karşılığında gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Olayla bağlantılı 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olay, 26 Eylül gecesi Çankaya ilçesi Oğuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle inşaat firmasının önüne gelen yüzleri kar maskeli 2 kişi, iş yerine silahla ateş açtı. Saldırıda iş yerinin camına 5 mermi isabet etti. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
"9 MİLYON DOLAR BORCUN VAR" TEHDİDİ
Saldırının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. İş yeri sahibi ifadesinde, daha önce yurt dışı numarasından arandığını ve kendisine "9 milyon dolar borcun var" denilerek tehdit edildiğini söyledi.
SALDIRI İÇİN 200 BİN TL TEKLİF
Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen E.Y. ve M.A.T. yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın genişletilmesiyle saldırının 200 bin TL karşılığında gerçekleştirilmesi yönünde teklif yapıldığı belirlendi.
6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında A.D., U.K., B.S. ve V.T. isimli şüpheliler de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen toplam 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.