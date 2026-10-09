İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Atina’da Yunan mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği güvenlik temaslarında, Türkiye’de faaliyet gösteren suç örgütlerinin lider, yönetici ve üyelerinin Yunanistan’da bulunduğuna ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Bazı şüphelilerin tutuklu oldukları hâlde Türkiye’deki örgütlerle iletişim kurmayı ve eylemlerini sürdürmeyi başarabildiğini belirten Çiftçi, suçluların iade süreçlerinin hızlandırılmasını istedi. Bakan Çiftçi, “Yunanistan suçluların sığınabileceği bir yer olmamalı” mesajını verdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Atina'da gerçekleştirdiği güvenlik temaslarında Yunan mevkidaşlarına, Yunanistan'ın suçluların sığınabileceği bir yer olmaması gerektiğini söyledi. Çiftçi, suç örgütü mensuplarının iade süreçlerinin hızlandırılmasını ve Türkiye'deki örgütlerle irtibatlarının engellenmesini istedi.

TUTUKLU ŞAHISLARIN ÖRGÜTLERLE İRTİBATINA DİKKAT ÇEKTİ

Çeşitli suç örgütlerinin lider, yönetici ve üye konumundaki çok sayıda mensubunun Yunanistan'da bulunduğunu değerlendirdiklerini belirten Çiftçi, bazı şahısların tutuklu olmalarına rağmen örgüt bağlantılarını sürdürebildiğini ifade etti.

Çiftçi, mevkidaşına şu sözlerle seslendi:

"Değerli Mevkidaşım, ülkenizde faal çeşitli suç örgütlerinden lider, yönetici ve üye pozisyonlarında çok sayıda şahsın Yunanistan'da olduğunu değerlendirmekteyiz. Bu şahıslardan bazıları tutuklu oldukları halde maalesef yine Türkiye'deki örgütle irtibata geçmeye ve eylemler gerçekleştirmeye de devam edebilmektedir."

Bu irtibatın engellenmesinin Türkiye açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

"İADE SÜREÇLERİNİN HIZLANDIRILMASINI BEKLEMEKTEYİZ"

Bakan Çiftçi, iadelerin Yunanistan'ın suçlular için bir sığınak olmadığını göstermesi bakımından önem taşıdığını belirterek şöyle konuştu:

"Özellikle bu şahısların iade süreçlerinin hızlandırılmasını beklemekteyiz. Gerçekleştirdiğiniz ve gerçekleştireceğiniz iadeler neticesinde Yunanistan'ın suçluların sığınabileceği bir yer olmadığının da altı çizilmiş olacaktır."