Hatay'ın Antakya ilçesinde kuyumcunun çelik kasasına ulaşmak için komşu terzi dükkanının duvarını kesmeye çalışan iki şüpheli, polis ekiplerinin günler süren kamera incelemesi sonucu tespit edildi.

Olay, 1 Ekim 2026'da Haraparası Mahallesi'ndeki 100. Yıl Çarşısı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yüzlerini maskeyle gizleyen biri kadın iki şüpheli, Süleyman Tarhana'ya ait terzi dükkanının kapısını zorlayarak içeri girdi.

Şüpheliler, dükkanın iç kısmındaki duvarı spiral kullanarak kesip bitişikte bulunan kuyumcunun çelik kasasına ulaşmaya çalıştı.

ÇELİK KASAYI AÇAMADILAR

Duvarı keserek kuyumcuya ulaşan şüpheliler, çelik kasayı da çeşitli noktalarından kesmeye çalıştı. Ancak kasayı açmayı başaramayan iki şüpheli, herhangi bir eşya alamadan olay yerinden ayrıldı.

Sabah iş yerine gelen terzi Süleyman Tarhana, dükkandaki yanık kokusunu ve duvarda açılan deliği fark etti.

Tarhana'nın ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.