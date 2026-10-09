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Hatay'da kuyumcu soygunu girişiminde 120 saatlik kamera incelemesi: Şüphelinin son araması "Kasa hırsızlığının cezası kaç yıl" olmuş

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Hatay'da kuyumcu soygunu girişiminde 120 saatlik kamera incelemesi: Şüphelinin son araması "Kasa hırsızlığının cezası kaç yıl" olmuş

Hatay'da komşu terzi dükkanına girip duvarı spiralle keserek kuyumcunun çelik kasasına ulaşmaya çalışan iki şüpheli, polisin 45 kameraya ait 120 saatlik görüntüyü incelemesiyle tespit edildi. Polis adrese gittiğinde şüphelilerden A.A.'nın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. A.A.'nın telefonundaki son internet aramasının “Kasa hırsızlığının cezası kaç yıl” olduğu tespit edildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde kuyumcunun çelik kasasına ulaşmak için komşu terzi dükkanının duvarını kesmeye çalışan iki şüpheli, polis ekiplerinin günler süren kamera incelemesi sonucu tespit edildi.

Olay, 1 Ekim 2026'da Haraparası Mahallesi'ndeki 100. Yıl Çarşısı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yüzlerini maskeyle gizleyen biri kadın iki şüpheli, Süleyman Tarhana'ya ait terzi dükkanının kapısını zorlayarak içeri girdi.

Şüpheliler, dükkanın iç kısmındaki duvarı spiral kullanarak kesip bitişikte bulunan kuyumcunun çelik kasasına ulaşmaya çalıştı.

ÇELİK KASAYI AÇAMADILAR

Duvarı keserek kuyumcuya ulaşan şüpheliler, çelik kasayı da çeşitli noktalarından kesmeye çalıştı. Ancak kasayı açmayı başaramayan iki şüpheli, herhangi bir eşya alamadan olay yerinden ayrıldı.

Sabah iş yerine gelen terzi Süleyman Tarhana, dükkandaki yanık kokusunu ve duvarda açılan deliği fark etti.

Tarhana'nın ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

(Foto: İHA)(Foto: İHA)

45 KAMERA, 120 SAATLİK GÖRÜNTÜ

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliğini belirleyebilmek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Polis, 45 ayrı güvenlik kamerasına ait toplam 120 saatlik görüntüyü mercek altına aldı. Kamera görüntülerinin yanı sıra bölgede saha çalışması da gerçekleştirildi.

Yapılan incelemeler sonucunda olayın şüphelilerinin A.A. ve E.Y. olduğu belirlendi.

(Foto: İHA)(Foto: İHA)

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ AYNI ÇARŞIDA ESNAF ÇIKTI

Polis ekiplerinin çalışmasında A.A.'nın kuyumcunun da bulunduğu çarşıda esnaf olduğu tespit edildi.

E.Y.'nin ise A.A.'nın iş yerinde işçi olarak çalıştığı belirlendi.

Bunun üzerine iki şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı.

POLİS ADRESİNE GİTTİĞİNDE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Ekipler A.A.'nın yakalanması amacıyla Arsuz ilçesinin Konacık Mahallesi'ndeki adresine gitti.

Ancak A.A.'nın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer şüpheli E.Y. ise yakalanarak gözaltına alındı.

(Foto: İHA)(Foto: İHA)

SON İNTERNET ARAMASI TELEFONUNDAN ÇIKTI

Soruşturmada dikkat çeken bir başka ayrıntı ise A.A.'nın cep telefonunun incelenmesiyle ortaya çıktı.

A.A.'nın telefonunda yapılan incelemede son internet aramasının, "Kasa hırsızlığının cezası kaç yıl" olduğu tespit edildi.

"YAKLAŞIK 120 SAATLİK İNCELEMEYLE ŞÜPHELİLERİ TESPİT ETTİLER"

Soygun girişiminin yaşandığı kuyumcunun komşusu Ali Haydar İmsiyatoğlu, polis ekiplerinin çalışmasını anlattı.

Olayın gece saatlerinde gerçekleştiğini belirten İmsiyatoğlu, şunları söyledi:

"Sabah geldiğimizde güvenlik güçleri kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Komşumuzun kuyumcuya terzi dükkanından geçerek zarar vermeye çalıştıklarını öğrendik. Sevindirici olan, herhangi bir şey alınmamış olması."

Polisin günler boyunca bölgedeki kamera kayıtlarını incelediğini belirten İmsiyatoğlu, yaklaşık 120 saatlik görüntünün mercek altına alındığını ifade etti.

(Foto: İHA)(Foto: İHA)

"OLAYIN ÜZERİNE ÇOK DÜŞTÜLER"

İmsiyatoğlu, polis ekiplerinin çarşıdaki güvenlik kameralarını ayrıntılı şekilde araştırdığını belirterek çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İş yerlerinin esnaf için geçim kaynağı olduğuna dikkat çeken İmsiyatoğlu, emniyet ekiplerinin olayın aydınlatılması için gösterdiği çabanın kendilerini güvende hissettirdiğini söyledi.

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#Hatay #Hırsızlık
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