Yayman, şöyle konuştu: "Katil İsrail devletinin Gazze'de yaptığı soykırım asla kabul edilemez. Katil Netanyahu Yüce Divan'da ve İnsan Hakları Mahkemesinde yargılandığında insanlık ancak o zaman teselli bulacaktır. Aslında fazla söze gerek yok. Geçen 3 yılda yaşananlar, insanlığın, değerlerin ve medeniyetin iflas ettiğinin ispatıdır. Biz de buna ışık tutmak maksadıyla genel merkezimizde gazetecilerin çektiği fotoğrafları sergiliyoruz. Amacımız, katil İsrail'i bir kez daha lanetlemek." Masum insanların üzerine bombalar yağdırılmasının kabul edilemeyeceğini vurgulayan Yayman, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu 70 bin insanın hayatını kaybettiğini söyledi.

"GAZZE MESELESİ İNSANLIĞIN, MEDENİYETİN MESELESİDİR" Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz sussak, tarih susmayacak, tarih sussa hakikat susmayacak" sözünü hatırlatan Yayman, Gazze'deki insani tabloyu şu ifadelerle anlattı: "Burada insanlık dramı yaşanmaktadır. İnsanlar bombaların altında ölmediklerinde sakat kalmaktadırlar. Sakat kalmadıklarında, uygulanan gıda ambargosu sebebiyle açlıktan, susuzluktan hayatlarını kaybetmekte, uzuvlarını kaybetmekte ve kalıcı sağlık sorunları yaşamaktadır. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi Gazze meselesi sadece bizim meselemiz değildir. Gazze meselesi insanlığın, medeniyetin meselesidir." Batılı ülkelerin Gazze'de yaşananlar karşısındaki tutumunu eleştiren Yayman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Batılılar bilip, bu zulmü görüp susmaktadır. Bu, aynı zamanda Batı değerlerinin de iflasıdır. Batı'nın hümanist değerlerinin, demokrasi kazanımlarının, hürriyetlerinin de iflasıdır. Son tahlilde Gazze'de yaşanan dramdan daha büyük bir dram, insanlığın, Batı'nın susmasıdır ve burada uygulanan çifte standarttır. Kendilerine karşı uygulanan en küçük bir hak ihlali karşısında dünyayı ayağa kaldıranlar ve 'Burada bir insan hakkı ihlali var' diyenler, 70 bin insanın ölümüne susmaktadır. Kadınların, çocukların vahşice katledilmesine susmaktadırlar."

ULUSLARARASI YAPTIRIM VE YARGILAMA ÇAĞRISI Sergide kırılan gazeteci kamerasının da bulunduğunu hatırlatan Yayman, bölgede gazetecilerin ve aktivistlerin de öldürüldüğünü söyledi. Herkesin Netanyahu'ya ve İsrail'e "dur" demesi gerektiğini belirten Yayman, şu değerlendirmede bulundu: "Cumhurbaşkanımız ilk defa Birleşmiş Milletler kürsüsünde 'Dünya beşten büyüktür' demişti. Bugün geldiğimiz noktada artık bu tezin tüm dünyada kabul edildiğini ve herkes tarafından takdir edildiğini, onaylandığını görmekteyiz. Gazze meselesinde artık insanların zamana tahammülü yok. Bir an önce bu meselede artık uluslararası yaptırımların uygulanması ve katil Netanyahu'nun insanlık vicdanında yargılandığı gibi uluslararası kurumlarda da yargılanması şarttır."