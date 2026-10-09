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AK Parti Kongre Merkezi’nde Gazze fotoğraf sergisi açıldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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AK Parti Kongre Merkezi’nde Gazze fotoğraf sergisi açıldı

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı tarafından hazırlanan "Gazze: Vicdanın Şahitliği" fotoğraf sergisi ziyarete açıldı. İsrail'in Gazze'deki saldırılarının 3. yılı dolayısıyla düzenlenen serginin açılışı, AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığının hazırladığı "Gazze: Vicdanın Şahitliği" fotoğraf sergisi, AK Parti Kongre Merkezi'nde ziyarete açıldı. İsrail'in Gazze'deki saldırılarının üçüncü yılı dolayısıyla düzenlenen sergide, Filistinli sivillerin yaşadığı insani dram ve savaşın bıraktığı izler fotoğraflarla anlatılıyor.

AK Parti Kongre Merkezi’nde Gazze fotoğraf sergisi açıldı - 1

GAZZE'DE YAŞANANLAR 20 FOTOĞRAFLA ANLATILIYOR

Gazetecilerin çektiği ve "Yılın Kareleri" seçkisinde yer alan 20 fotoğrafın bulunduğu sergi, 7 Ekim 2023 sonrasında Gazze'de yaşananlara dikkat çekiyor.

Sergide ayrıca Kudüs'te bölgedeki gelişmeleri takip eden bir haber ekibine ait, İsrail polisinin saldırısı sonucu kırılan kamera da bulunuyor.

AK Parti Kongre Merkezi’nde Gazze fotoğraf sergisi açıldı - 2

"MEDENİYETİN İFLAS ETTİĞİNİN İSPATIDIR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, açılışta yaptığı konuşmada Gazze'nin ve Filistin'in unutulmamasını istediklerini söyledi. İsrail'in Gazze'de yol açtığı yıkımın bir kez daha görülmesini amaçladıklarını belirten Yayman, meselenin vicdanların sustuğu, insanlığın öldüğü bir mesele haline geldiğini ifade etti.

AK Parti Kongre Merkezi’nde Gazze fotoğraf sergisi açıldı - 3

Yayman, şöyle konuştu:

"Katil İsrail devletinin Gazze'de yaptığı soykırım asla kabul edilemez. Katil Netanyahu Yüce Divan'da ve İnsan Hakları Mahkemesinde yargılandığında insanlık ancak o zaman teselli bulacaktır. Aslında fazla söze gerek yok. Geçen 3 yılda yaşananlar, insanlığın, değerlerin ve medeniyetin iflas ettiğinin ispatıdır. Biz de buna ışık tutmak maksadıyla genel merkezimizde gazetecilerin çektiği fotoğrafları sergiliyoruz. Amacımız, katil İsrail'i bir kez daha lanetlemek."

Masum insanların üzerine bombalar yağdırılmasının kabul edilemeyeceğini vurgulayan Yayman, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu 70 bin insanın hayatını kaybettiğini söyledi.

AK Parti Kongre Merkezi’nde Gazze fotoğraf sergisi açıldı - 4

"GAZZE MESELESİ İNSANLIĞIN, MEDENİYETİN MESELESİDİR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz sussak, tarih susmayacak, tarih sussa hakikat susmayacak" sözünü hatırlatan Yayman, Gazze'deki insani tabloyu şu ifadelerle anlattı:

"Burada insanlık dramı yaşanmaktadır. İnsanlar bombaların altında ölmediklerinde sakat kalmaktadırlar. Sakat kalmadıklarında, uygulanan gıda ambargosu sebebiyle açlıktan, susuzluktan hayatlarını kaybetmekte, uzuvlarını kaybetmekte ve kalıcı sağlık sorunları yaşamaktadır. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi Gazze meselesi sadece bizim meselemiz değildir. Gazze meselesi insanlığın, medeniyetin meselesidir."

Batılı ülkelerin Gazze'de yaşananlar karşısındaki tutumunu eleştiren Yayman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Batılılar bilip, bu zulmü görüp susmaktadır. Bu, aynı zamanda Batı değerlerinin de iflasıdır. Batı'nın hümanist değerlerinin, demokrasi kazanımlarının, hürriyetlerinin de iflasıdır. Son tahlilde Gazze'de yaşanan dramdan daha büyük bir dram, insanlığın, Batı'nın susmasıdır ve burada uygulanan çifte standarttır. Kendilerine karşı uygulanan en küçük bir hak ihlali karşısında dünyayı ayağa kaldıranlar ve 'Burada bir insan hakkı ihlali var' diyenler, 70 bin insanın ölümüne susmaktadır. Kadınların, çocukların vahşice katledilmesine susmaktadırlar."

AK Parti Kongre Merkezi’nde Gazze fotoğraf sergisi açıldı - 5

ULUSLARARASI YAPTIRIM VE YARGILAMA ÇAĞRISI

Sergide kırılan gazeteci kamerasının da bulunduğunu hatırlatan Yayman, bölgede gazetecilerin ve aktivistlerin de öldürüldüğünü söyledi. Herkesin Netanyahu'ya ve İsrail'e "dur" demesi gerektiğini belirten Yayman, şu değerlendirmede bulundu:

"Cumhurbaşkanımız ilk defa Birleşmiş Milletler kürsüsünde 'Dünya beşten büyüktür' demişti. Bugün geldiğimiz noktada artık bu tezin tüm dünyada kabul edildiğini ve herkes tarafından takdir edildiğini, onaylandığını görmekteyiz. Gazze meselesinde artık insanların zamana tahammülü yok. Bir an önce bu meselede artık uluslararası yaptırımların uygulanması ve katil Netanyahu'nun insanlık vicdanında yargılandığı gibi uluslararası kurumlarda da yargılanması şarttır."

AK Parti Kongre Merkezi’nde Gazze fotoğraf sergisi açıldı - 6

SERGİ 9 KASIM'A KADAR ZİYARETE AÇIK

Yayman, 7 Ekim 2023'te başlayan zulüm ve işkencenin üçüncü yılında tüm vatandaşları ve dünyayı daha hassas ve duyarlı olmaya davet etti.

"Gazze: Vicdanın Şahitliği" fotoğraf sergisi, 9 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

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