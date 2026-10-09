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Camide hırsızlık! 620 dakikalık kamera kaydı ele verdi

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Camide hırsızlık! 620 dakikalık kamera kaydı ele verdi

İstanbul Beyoğlu’nda 4 Ekim’de bir camide çantadaki 5 bin euro, 3 bin dolar ve 5 bin Suudi riyalinin çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği, çevredeki 24 iş yerinin toplam 620 dakikalık güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek şüpheli E.Ş.’yi Esenler’de yakaladı. Evinde ruhsatsız tabanca ve çalıntı olduğu değerlendirilen para ile eşyalar ele geçirilen E.Ş. tutuklanırken, Y.B. hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

Olay, 4 Ekim'de Beyoğlu Kocatepe Mahallesi'ndeki bir camide meydana geldi. Bir kişinin çantasındaki 5 bin euro, 3 bin dolar ve 5 bin Suudi riyali çalındı. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, çevredeki 24 iş yerinin güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği E.Ş. olarak belirlenen şüpheli, Esenler'deki evine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

EVDE RUHSATSIZ TABANCA BULUNDU

Evde yapılan aramada 2 bin euro, 190 Suudi riyali, 14 bin 200 lira, 2 cep telefonu, akıllı saat, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 7 fişek ele geçirildi. Ele geçirilen ruhsatsız tabancanın Y.B. isimli kadına ait olduğu belirlendi. Evde bulunan Y.B. de gözaltına alındı.

Camide hırsızlık! 620 dakikalık kamera kaydı ele verdi - 1

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.B. hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Camide hırsızlık! 620 dakikalık kamera kaydı ele verdi - 2

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Şüphelinin camide yaptığı hırsızlık ile olayın ardından sokakta yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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