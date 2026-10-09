Camide hırsızlık! 620 dakikalık kamera kaydı ele verdi

Olay, 4 Ekim'de Beyoğlu Kocatepe Mahallesi'ndeki bir camide meydana geldi. Bir kişinin çantasındaki 5 bin euro, 3 bin dolar ve 5 bin Suudi riyali çalındı. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, çevredeki 24 iş yerinin güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği E.Ş. olarak belirlenen şüpheli, Esenler'deki evine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

EVDE RUHSATSIZ TABANCA BULUNDU

Evde yapılan aramada 2 bin euro, 190 Suudi riyali, 14 bin 200 lira, 2 cep telefonu, akıllı saat, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 7 fişek ele geçirildi. Ele geçirilen ruhsatsız tabancanın Y.B. isimli kadına ait olduğu belirlendi. Evde bulunan Y.B. de gözaltına alındı.