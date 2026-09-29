Samsun’un Canik ilçesindeki AVM'de bir mağazadan yaklaşık 20 bin liralık giyim eşyası çaldığı belirlenen Pembe Ö. (43), polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Samsun'daki bir AVM'de mağazadan yaklaşık 20 bin lira değerinde kıyafetlerin çalınması üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan takip ve çalışma sonucu hırsızlık olayını gerçekleştiren Pembe Ö. (43) yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kadının hırsızlık ve yankesicilik suçlarından çok sayıda suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Polisteki sorgusu tamamlanan Pembe Ö., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.