Jandarmadan zehir tacirlerine büyük darbe: 2.2 ton esrar yakalandı! 3 tutuklama
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde uyuşturucu imalatçılarına yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. Jandarma ekiplerinin istihbari çalışmalarının ardından gerçekleştirilen operasyonda 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları belirtilen 3 şüpheli tutuklandı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, operasyonda 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.
İSTİHBARİ ÇALIŞMALARIN ARDINDAN OPERASYON
Operasyon, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi.
Çalışmaya Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri katıldı.
2 TON 200 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Bakanlık, yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda yakalanan şüphelilerin uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptıklarının tespit edildiğini bildirdi.
Operasyonda 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirilirken, operasyon kapsamında 3 şüpheli tutuklandı.
BAKANLIKTAN EKİPLERE TEBRİK
İçişleri Bakanlığı açıklamasında, operasyonda görev alan jandarma ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı ve emeği geçenler tebrik edildi.