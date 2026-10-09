Akıllı telefon alarmı! Ekran başındaki çocuklar için kritik uyarı
Geleceğimizin teminatı evlatlarımızı, sosyal medyanın kirli tuzaklarından, cinsel şantaj şebekelerinden, siber zorbalıktan ve bağımlılık yapan algoritmik sistemlerden korumak üzere hazırlanan tarihi düzenlemede geri sayım başladı! 1 Kasım'da yürürlüğe girecek devrim niteliğindeki yasal düzenleme öncesinde Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi tarafından yayımlanan rapor, tehlikenin boyutlarını gözler önüne serdi.
Çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenlemenin 1 Kasım'da yürürlüğe girmesine sayılı günler kala, Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) dijital dünyanın çocuklar açısından taşıdığı riskleri mercek altına aldı. Sinan Ülgen tarafından hazırlanan "Çocukların Sosyal Medyaya Erişimi: Türkiye için Politika Önerileri" başlıklı raporda, çocukların yalnızca zararlı içeriklerle değil, platformların kullanım sürelerini artırmaya yönelik tasarımlarıyla da karşı karşıya kaldığı vurgulandı. Raporda riskler içerik, temas, davranış, ticari uygulamalar ve platform tasarımı olarak sıralandı.
CİNSEL ŞANTAJ VE SİBER ZORBALIK
Rapora göre çocukların karşı karşıya kaldığı en ciddi tehlikeler arasında pornografik içerikler, kendine zarar vermeyi özendiren paylaşımlar, yeme bozukluklarını teşvik eden içerikler ve nefret söylemleri bulunuyor. Yabancı yetişkinlerle istenmeyen temas, cinsel şantaj, taciz ve dolandırıcılık da önemli riskler arasında gösteriliyor. Akran zorbalığı, izinsiz görüntü paylaşımı ve tehlikeli meydan okuma akımları ise çocukların dijital ortamdaki güvenliğini tehdit eden diğer unsurlar.
15 YAŞ ALTINA SINIRLAMA
Türkiye'de 1 Mayıs 2026'da yayımlanan yasal düzenlemeyle sosyal ağ sağlayıcılarına 15 yaş altındaki çocuklara hizmet vermeme yükümlülüğü getirildi. 1 Kasım'da yürürlüğe girmesi planlanan hükümler, platformların yaş doğrulama dahil teknik ve idari önlemler almasını öngörüyor. 15-17 yaş grubuna ise farklılaştırılmış hizmetler ve ebeveyn denetimleri uygulanacak.