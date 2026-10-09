Çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenlemenin 1 Kasım'da yürürlüğe girmesine sayılı günler kala, Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) dijital dünyanın çocuklar açısından taşıdığı riskleri mercek altına aldı. Sinan Ülgen tarafından hazırlanan "Çocukların Sosyal Medyaya Erişimi: Türkiye için Politika Önerileri" başlıklı raporda, çocukların yalnızca zararlı içeriklerle değil, platformların kullanım sürelerini artırmaya yönelik tasarımlarıyla da karşı karşıya kaldığı vurgulandı. Raporda riskler içerik, temas, davranış, ticari uygulamalar ve platform tasarımı olarak sıralandı.

CİNSEL ŞANTAJ VE SİBER ZORBALIK

Rapora göre çocukların karşı karşıya kaldığı en ciddi tehlikeler arasında pornografik içerikler, kendine zarar vermeyi özendiren paylaşımlar, yeme bozukluklarını teşvik eden içerikler ve nefret söylemleri bulunuyor. Yabancı yetişkinlerle istenmeyen temas, cinsel şantaj, taciz ve dolandırıcılık da önemli riskler arasında gösteriliyor. Akran zorbalığı, izinsiz görüntü paylaşımı ve tehlikeli meydan okuma akımları ise çocukların dijital ortamdaki güvenliğini tehdit eden diğer unsurlar.