Başkan Erdoğan'dan muhalefete tepki: Önce baklava kutularının hesabını vereceksiniz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Açılış Töreni’nde yaptığı açıklamada muhalefete tepki gösterdi. “Gündemlerinde hiçbir somut proje yok. Varsa yoka yalan, dolan ve spekülasyon. Sadece dezenformasyon peşindeler” diyen Erdoğan, “Önce baklava kutularının hesabını vereceksiniz” ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Çerkezköy- Kapıkule Hızlı Tren Hattı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Hizmete giren proje ile hızlı trenin doğrudan ulaştığı şehir sayısı 11'den 14'e yükseldi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Bizi hasretle bağırlarına bastıkları için Kırklareli'nin güzel insanlarına teşekkür ediyorum. Çok önemli bir projenin açılışını yapmak için sizlerle birlikteyiz. Heyecanımızı bizlerle paylaşan Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Komiser Marta Kos'a teşekkür ediyorum.

Bugün önemli bir yatırımın açılışını yapıyoruz. Ülkemize vizyon katacak projelerimizden biridir. Çerkezköy-Kapıkule YHT stratejik bir plan.

HALKALI-KAPIKULE 4 SAATTEN 1,5 SAATE DÜŞECEK

Biliyorsunuz, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı, toplam 229 kilometrelik uzunluğu ile ülkemize vizyon katacak ulaştırma projelerimizden biridir. Projemiz 3 etaptan oluşmaktadır. 153 kilometre uzunluğa sahip Çerkezköy-Kapıkule kesimi, projemizin en uzun etabıdır. Saatte 200 kilometre tasarım ve işletme hızına sahip olacak hattımız, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edilmiştir. Hat üzerinde 31 köprü, 2.520 metre uzunluğunda 8 aç-kapa tünel, 2 viyadük, 114 alt ve üst geçit ile 175 menfez vardır. Böylece Tekirdağ'ı Kırklareli'ne ve Edirne'yi hızlı tren ağına dahil ederek hızlı tren ağımızı Çerkezköy'den Kapıkule'ye kadar ulaştırmış oluyoruz.

Projemizin hizmete girmesiyle etkilerini çok geniş bir alanda göreceğimiz yeni bir dönem başlayacak. En başta, Halkalı-Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek. Yük taşıma süresi ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya inecek. Demir yolu hattının kapasitesi de yaklaşık 4 katına çıkacak. Yıllık yolcu kapasitesinin 600 binden 3 milyona, yıllık yük kapasitesinin ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona yükselmesini bekliyoruz. Bu şu anlama geliyor değerli kardeşlerim. Ulaşım hızlanacak. Lojistik güçlenecek, seyahat süresi azalacak. Neticede üretim artacak, ihracat artacak, istihdam artacak, ticaret ve turizm inşallah daha da hareketlenecek. Projemiz sadece gönülleri ve şehirleri birleştirmekle kalmayacak. Aynı zamanda Trakya ve Türkiye ekonomisine çok ciddi katkılarda bulunacak. Bir diğer önemli husus şudur. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olan Kapıkule'deki demir yolu kapasitemizi artırıyoruz. Gar sahasında yol sayısını 23'ten 42'ye, toplam hat uzunluğunu ise 15.675 metreden 51.000 metreye çıkarıyoruz. Proje kapsamında Babaeski, Lüleburgaz ve Büyük Karıştıran'da yeni istasyon binaları inşa ediyoruz. Kapıkule ve Edirne gar binalarını yeniden yapıyoruz. Çerkezköy'de yük istasyonu personel binası ve lokomotif bakım atölyesi de projenin kapsamında yer alıyor. Böylece sadece ana hattı değil, hattın bütün unsurlarını modern ve güçlü bir yapıya kavuşturuyoruz.

MUHALEFETE TEPKİ

Dikkat ediniz gündemlerinde hiçbir somut proje yok. Varsa yoka yalan, dolan ve spekülasyon. Sadece dezenformasyon peşindeler. Önce baklava kutularının hesabını vereceksiniz.

Milletim müsterih olsun, bize güvensin ama aynı zamanda uyanık ve dikkatli olsun. Milletim sicili bozuk siyasi fırsatçıların nemalanma tuzağına düşmesin.