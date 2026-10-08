İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen "fon soruşturması" kapsamında SPK, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve ilgili kurumlardan temin edilen bilgi, belge ve raporların titizlikle incelendiğini bildirdi. Başsavcılık, soruşturmanın içeriğine ilişkin gerçeği yansıtmayan iddialar ve dezenformasyon içeren paylaşımlar hakkında gerekli adli işlemlerin resen yapılacağını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "Fon Soruşturması" olarak bilinen soruşturmayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

"İNCELEMELER SÜRÜYOR"

Başsavcılığın açıklamasında, soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan temin edilen tüm bilgi, belge ve raporlar üzerindeki incelemelerin titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin gerçeği yansıtmayan birtakım iddiaların yanı sıra kişi ve kurumlarla ilgili dezenformasyonların kamuoyuyla paylaşıldığının görüldüğü ifade edildi.

GERÇEĞE AYKIRI PAYLAŞIMLARA ADLİ İŞLEM

Başsavcılık, gerçeğe aykırı bilgilerin alenen yayılmasının Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında değerlendirileceğini bildirdi.

Açıklamada, söz konusu paylaşımları yapanlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen gerekli adli işlemlerin tesis edileceği kaydedildi.