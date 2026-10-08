Fon mağdurları için 10 soruda ödeme planı
AK Parti'nin tasfiye sürecindeki yatırım fonlarına ilişkin hazırladığı düzenlemenin ayrıntıları netleşmeye başladı. 1 milyon TL'ye kadar alacakların ana para ve enflasyon farkıyla ödenmesi, küçük yatırımcılara öncelik verilmesi ve ödemelerin ekim ayında başlatılması hedefleniyor. Yaklaşık 345-355 bin yatırımcıyı ilgilendirmesi beklenen planın ayrıntıları 10 soruda.
Tasfiye sürecindeki yatırım fonlarında parası bulunan vatandaşlar için hazırlanan yasal düzenlemenin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.
Sabah'ta yer alan habere göre, AK Parti'nin üzerinde çalıştığı geçici düzenlemeyle küçük yatırımcıların alacaklarına öncelik verilmesi ve ödeme sürecinin hızlandırılması hedefleniyor.
Hazırlık kapsamında 1 milyon TL'ye kadar alacakların ana para ve enflasyon farkı dikkate alınarak ödenmesi planlanıyor. Ödemelerde kamu kaynakları yerine tasfiye edilen fonların kendi varlıklarının kullanılması öngörülüyor.
Düzenlemenin TBMM sürecinin tamamlanmasının ardından uygulamaya geçirilmesi hedefleniyor.
FON TASFİYE YASASI NEDİR, KİMLERİ KAPSAYACAK?
Hazırlanan düzenlemenin özel ve geçici nitelikte olması planlanıyor. Amaç, tasfiye sürecindeki yatırım fonlarının varlıklarının nakde dönüştürülmesi ve hak sahiplerine ödeme yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi.
Taslak çalışmada düzenlemenin "Olağanüstü Fon Tasfiye Kanunu" adıyla hazırlanması ve 10 maddeden oluşması öngörülüyor. Ancak teklifin kesin adı ve madde sayısı, TBMM'ye sunulacak nihai metinle netleşecek.
ÖDEMELER İÇİN KAYNAK NEREDEN SAĞLANACAK?
Tasfiye kapsamındaki fonların taşınır ve taşınmaz varlıkları ile diğer kaynaklarının nakde çevrilmesi planlanıyor.
Elde edilen gelirlerin yatırımcı alacaklarının karşılanmasında kullanılması öngörülüyor.
YATIRIMCILARA NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?
Taslak plana göre yatırımcıların 1 milyon TL'ye kadar olan alacakları öncelikli ödeme kapsamında değerlendirilecek.
Hak sahiplerine ana para ile enflasyon farkının ödenmesi hedefleniyor. Enflasyon farkının TEFE-TÜFE ortalaması esas alınarak hesaplanacağı belirtiliyor.
Kesin hesaplama yöntemi, esas alınacak tarihler ve hangi tutarların ana para sayılacağı nihai düzenlemeyle açıklığa kavuşacak.
FON ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Planlamaya göre ilk ödemelerin Ekim 2026 içinde başlaması hedefleniyor.
Ancak bu tarih henüz kesinleşmiş bir ödeme günü değil. Düzenlemenin yasalaşması ve uygulama takviminin ilan edilmesi gerekiyor.