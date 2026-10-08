ÖDEMELERDE KİMLERE ÖNCELİK VERİLECEK?

Taslakta en düşük yatırım tutarından başlanarak kademeli ödeme yapılması öngörülüyor.

Örneğin bir fondaki en düşük alacak 100 bin TL ise ilk ödeme grubunu bu tutardaki yatırımcılar oluşturabilecek. Ardından 200 bin, 500 bin ve 1 milyon TL seviyelerine doğru ilerlenmesi planlanıyor.

Bu tutarlar örnek niteliğinde olup tüm fonlar için kesinleşmiş ödeme basamakları değil.