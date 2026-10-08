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Fon mağdurları için 10 soruda ödeme planı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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AK Parti'nin tasfiye sürecindeki yatırım fonlarına ilişkin hazırladığı düzenlemenin ayrıntıları netleşmeye başladı. 1 milyon TL'ye kadar alacakların ana para ve enflasyon farkıyla ödenmesi, küçük yatırımcılara öncelik verilmesi ve ödemelerin ekim ayında başlatılması hedefleniyor. Yaklaşık 345-355 bin yatırımcıyı ilgilendirmesi beklenen planın ayrıntıları 10 soruda.

Fon mağdurları için 10 soruda ödeme planı 1

Tasfiye sürecindeki yatırım fonlarında parası bulunan vatandaşlar için hazırlanan yasal düzenlemenin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

Sabah'ta yer alan habere göre, AK Parti'nin üzerinde çalıştığı geçici düzenlemeyle küçük yatırımcıların alacaklarına öncelik verilmesi ve ödeme sürecinin hızlandırılması hedefleniyor.

Hazırlık kapsamında 1 milyon TL'ye kadar alacakların ana para ve enflasyon farkı dikkate alınarak ödenmesi planlanıyor. Ödemelerde kamu kaynakları yerine tasfiye edilen fonların kendi varlıklarının kullanılması öngörülüyor.

Düzenlemenin TBMM sürecinin tamamlanmasının ardından uygulamaya geçirilmesi hedefleniyor.

Fon mağdurları için 10 soruda ödeme planı 2

FON TASFİYE YASASI NEDİR, KİMLERİ KAPSAYACAK?

Hazırlanan düzenlemenin özel ve geçici nitelikte olması planlanıyor. Amaç, tasfiye sürecindeki yatırım fonlarının varlıklarının nakde dönüştürülmesi ve hak sahiplerine ödeme yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi.

Taslak çalışmada düzenlemenin "Olağanüstü Fon Tasfiye Kanunu" adıyla hazırlanması ve 10 maddeden oluşması öngörülüyor. Ancak teklifin kesin adı ve madde sayısı, TBMM'ye sunulacak nihai metinle netleşecek.

Fon mağdurları için 10 soruda ödeme planı 3

ÖDEMELER İÇİN KAYNAK NEREDEN SAĞLANACAK?

Tasfiye kapsamındaki fonların taşınır ve taşınmaz varlıkları ile diğer kaynaklarının nakde çevrilmesi planlanıyor.

Elde edilen gelirlerin yatırımcı alacaklarının karşılanmasında kullanılması öngörülüyor.

Fon mağdurları için 10 soruda ödeme planı 4

YATIRIMCILARA NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

Taslak plana göre yatırımcıların 1 milyon TL'ye kadar olan alacakları öncelikli ödeme kapsamında değerlendirilecek.

Hak sahiplerine ana para ile enflasyon farkının ödenmesi hedefleniyor. Enflasyon farkının TEFE-TÜFE ortalaması esas alınarak hesaplanacağı belirtiliyor.

Kesin hesaplama yöntemi, esas alınacak tarihler ve hangi tutarların ana para sayılacağı nihai düzenlemeyle açıklığa kavuşacak.

Fon mağdurları için 10 soruda ödeme planı 5

FON ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Planlamaya göre ilk ödemelerin Ekim 2026 içinde başlaması hedefleniyor.

Ancak bu tarih henüz kesinleşmiş bir ödeme günü değil. Düzenlemenin yasalaşması ve uygulama takviminin ilan edilmesi gerekiyor.

Fon mağdurları için 10 soruda ödeme planı 6

ÖDEMELERDE KİMLERE ÖNCELİK VERİLECEK?

Taslakta en düşük yatırım tutarından başlanarak kademeli ödeme yapılması öngörülüyor.

Örneğin bir fondaki en düşük alacak 100 bin TL ise ilk ödeme grubunu bu tutardaki yatırımcılar oluşturabilecek. Ardından 200 bin, 500 bin ve 1 milyon TL seviyelerine doğru ilerlenmesi planlanıyor.

Bu tutarlar örnek niteliğinde olup tüm fonlar için kesinleşmiş ödeme basamakları değil.

Fon mağdurları için 10 soruda ödeme planı 7

ÖDEMELERDE DEVLETİN KAYNAKLARI KULLANILACAK MI?

Hazırlanan plana göre kamu kaynaklarından ödeme yapılması öngörülmüyor.

Ödemelerin her fonun kendi varlıkları ve tasfiye gelirleri üzerinden karşılanması hedefleniyor.

Fon mağdurları için 10 soruda ödeme planı 8

FONLARIN VARLIKLARI KÜÇÜK YATIRIMCILARA ÖDEME YAPMAK İÇİN YETERLİ Mİ?

Taslak çalışmaya ilişkin aktarılan bilgilere göre fon varlıklarının 1 milyon TL'ye kadar alacağı bulunan küçük yatırımcıların ödemelerini karşılamaya yeterli olduğu değerlendiriliyor.

Ancak fon bazında kesin varlık ve borç hesaplarının tamamlanması, ödeme kapasitesinin netleşmesi açısından belirleyici olacak.

Fon mağdurları için 10 soruda ödeme planı 9

İLK AŞAMADA KAÇ YATIRIMCIYA ÖDEME YAPILACAK?

Düzenlemenin ilk aşamasından yararlanması beklenen küçük yatırımcı sayısının 345 bin ile 355 bin arasında olduğu belirtiliyor.

Kesin hak sahibi sayısı, fon kayıtları ve düzenlemenin nihai kapsamına göre belirlenecek.

Fon mağdurları için 10 soruda ödeme planı 10

FONLARDA 1 MİLYON TL'NİN ÜZERİNDE ALACAĞI BULUNANLAR NE ZAMAN ÖDEME ALACAK?

Önceliğin küçük yatırımcılara verilmesi planlanıyor.

İlk aşamadaki ödemeler tamamlandıktan sonra ilgili fonun tasfiye kaynaklarında yeterli tutar kalması halinde daha yüksek alacakların da karşılanması öngörülüyor.

Büyük yatırımcıların ödeme takvimi ve alacaklarının hangi bölümünün karşılanacağı nihai düzenlemeye bağlı olacak.

Fon mağdurları için 10 soruda ödeme planı 11

FON ÖDEMELERİ HANGİ BANKALARDAN YAPILACAK?

Taslak bilgilere göre ödemelerin İş Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Başvuru gerekip gerekmediği, hesaplara otomatik ödeme yapılıp yapılmayacağı ve hak sahiplerinin hangi belgeleri sunacağı henüz kesinleşmiş değil.

Fon mağdurları için 10 soruda ödeme planı 12

ANA PARA HESABINDA MKK VERİLERİ KULLANILACAK

Ödeme planının önemli başlıklarından birini yatırımcıların ana para tutarlarının belirlenmesi oluşturuyor.

Bu kapsamda Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerinden yararlanılması ve her yatırımcının alacağının dosya bazında hesaplanması öngörülüyor.

Böylece hak sahiplerine yapılacak ödemelerde kayıtlı yatırım tutarlarının esas alınması hedefleniyor.

Fon mağdurları için 10 soruda ödeme planı 13

GÖZLER TBMM'YE SUNULACAK TEKLİFTE

AK Parti'nin hazırladığı düzenlemenin TBMM Başkanlığına sunulmasının ardından kapsam, ödeme sıralaması, hesaplama yöntemi ve uygulama takviminin kesinleşmesi bekleniyor.

Yatırımcılar açısından en önemli başlıklar ise 1 milyon TL sınırının nasıl uygulanacağı, enflasyon farkının nasıl hesaplanacağı ve ödemelerin hangi tarihte başlayacağı olacak.

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