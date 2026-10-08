Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2026-2027 eğitim yılında vereceği yükseköğrenim bursu için başvurular 22 Ekim saat 10.00’da başlayacak. Başvurular 31 Ekim saat 23.59’a kadar VGM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

VGM'den yapılan açıklamaya göre, burs başvuruları 22 Ekim saat 10.00'dan 31 Ekim saat 23.59'a kadar Genel Müdürlüğün resmi internet sitesi "www.vgm.gov.tr" üzerinden yapılabilecek.

Vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla 2013'ten bu yana verilen burs kapsamında, destek almaya hak kazanan öğrencilere eğitim dönemi boyunca 8 ay süreyle aylık 4 bin lira ödeme yapılacak.

Burs ödemeleri Ekim 2026-Mayıs 2027 dönemini kapsayacak.

Başvurular, bilgilerin doğruluk kontrollerinin ardından Yükseköğrenim Bursu Öğrenci Başvuru Değerlendirme Cetveli doğrultusunda değerlendirilecek.

Öğrenciler, başvuru süresi içerisinde sisteme yeniden giriş yaparak formda beyan ettikleri bilgileri güncelleyebilecek veya değiştirebilecek.

Yükseköğrenim bursundan, sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde geliri bulunanlar, Polis Akademisi ve askeri okul öğrencileri, normal öğrenim süresini aşarak ek süre öğrenim görenler ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri yararlanamayacak.

Ayrıca kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı veya burs alanlar, VGM'den muhtaç aylığı alanlar ve bir önceki eğitim yılında başarısızlık nedeniyle VGM yükseköğrenim bursu kesilen öğrenciler de burs kapsamı dışında tutulacak.

SONUÇLAR, İNTERNET SİTESİNDEN PAYLAŞILACAK

Burs almaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri, öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilden sorumlu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.

Burs süresince öğrencilerin iş ve işlemleri de ilgili bölge müdürlüğünce takip edilecek. Başvuru değerlendirme süreci, sonuçların açıklanması ve burslara ilişkin tüm duyurular, Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinden paylaşılacak.

Açıklamada, geçmiş yıllarda sosyal medya ve internet ortamında burs başvurularına ilişkin yanıltıcı içerikler ile kişisel verileri toplamayı amaçlayan sahte sayfa ve hesapların oluşturulduğu, öğrencilerin yalnızca "www.vgm.gov.tr" adresindeki resmi duyuruları esas almaları gerektiği belirtildi.