Yapılan kontrollerde sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ihlaller nedeniyle işlem başlatıldı.

ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

Karaman 'da trafik ekiplerinin denetimi sırasında "dur" ihtarına uymayan sürücü, polis ekiplerince takibe alındı. Yaşanan kovalamacanın ardından sürücü durdurularak yakalandı.

Karaman'da 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücüye 245 bin lira ceza (Foto: İHA)

CEZASI 245 BİN LİRAYI BULDU

Sürücüye uygulanan cezaların toplamı 245 bin liraya ulaştı. Şahsın hakkında ayrıca gerekli adli ve idari işlemlerin sürdüğü öğrenildi.