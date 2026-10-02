Karaman’da dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 245 bin lira ceza!
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Karaman’da polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü, ekiplerin takibi sonucu yakalandı. Sürücüye, alkollü araç kullanmak ve trafik kurallarını ihlal etmekten toplam 245 bin lira idari para cezası uygulandı.
Karaman'da trafik ekiplerinin denetimi sırasında "dur" ihtarına uymayan sürücü, polis ekiplerince takibe alındı. Yaşanan kovalamacanın ardından sürücü durdurularak yakalandı.
ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ
Yapılan kontrollerde sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ihlaller nedeniyle işlem başlatıldı.
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