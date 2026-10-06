Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde trafik denetiminde durdurulan M.B., aracını park ettikten sonra yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı. Alkolmetreyi üflemek istemeyen sürücü, kimlik numarası sorulunca “Okumam yazmam yok” yanıtını verdi. Kontrolde 1,53 promil alkollü olduğu belirlenen ve daha önce iki kez aynı nedenle ehliyetine el konulduğu tespit edilen M.B.'ye 390 bin TL ceza uygulandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetiminde dikkat çeken anlar yaşandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi. Polis ekipleri, 59 ANR 349 plakalı hafif ticari aracın sürücüsüne "dur" uyarısında bulundu. Sürücü M.B., aracını yol kenarına park ettikten sonra bu kez yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri M.B.'yi kısa sürede yakaladı. ALKOLMETREYİ ÜFLEMEK İSTEMEDİ Ekipler, sürücünün alkol durumunun belirlenmesi için alkolmetreyle ölçüm yapmak istedi. Ancak M.B., alkolmetreyi üflemekte direndi. Polis bunun üzerine sürücüden kimlik bilgilerini istedi.

(Foto: DHA) "OKUMAM YAZMAM YOK" Kimlik numarası sorulan M.B., polise "Okumam yazmam yok" yanıtını verdi. Polis memurunun, "Okuman yazman mı yok? O arabayı nasıl sürüyorsun?" sorusuna M.B., "T.C. evde, kimliğim evde" karşılığını verdi. 1,53 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI Yapılan kontrolde M.B.'nin 1,53 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücünün geçmiş trafik kayıtları da incelendi. Kontrolde M.B.'nin daha önce de 2 kez alkollü araç kullanması nedeniyle ehliyetine el konulduğu tespit edildi.