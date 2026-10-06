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Fon tasfiyesi için AK Parti'den 10 maddelik kanun teklifi! Ödemeler bu ay içinde başlayacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fon tasfiyesi için AK Parti'den 10 maddelik kanun teklifi! Ödemeler bu ay içinde başlayacak

AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve geri ödemelerle ilgili 10 maddelik kanun teklifi vermesi bekleniyor. Yasa teklifine göre bu ay içinde 1 milyon lira ve altındaki ödemeler kademeli olarak yapılacak. Ödemelerde kamu kaynakları kullanılmayacak.

AK Parti milletvekilleri, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili fon tasfiyesine yönelik kanun teklifi hazırladı. AK Parti TBMM Grubu, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında gündemdeki fon işlemleriyle ilgili çalışma grubu oluşturdu.

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Hukukçu milletvekillerinden oluşan çalışma grubunun değerlendirmeleri çerçevesinde sermaye piyasasındaki işlemlerle ilgili kanun teklifi hazırlandı.

İlerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulması planlanan ve geçici nitelikteki kanun teklifiyle 455 bin 578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesine gidilecek.

Fon tasfiyesi için AK Parti'den 10 maddelik kanun teklifi! Ödemeler bu ay içinde başlayacak - 1

10 MADDELİK KANUN TEKLİFİ

AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve geri ödemelerle ilgili 10 maddelik kanun teklifi vermesi bekleniyor. Yasa teklifine göre bu ay içinde 1 milyon lira ve altındaki ödemelerin kademeli olarak yapılması bekleniyor.

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