10 MADDELİK KANUN TEKLİFİ

AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve geri ödemelerle ilgili 10 maddelik kanun teklifi vermesi bekleniyor. Yasa teklifine göre bu ay içinde 1 milyon lira ve altındaki ödemelerin kademeli olarak yapılması bekleniyor.