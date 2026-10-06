Fon tasfiyesi için AK Parti'den kritik adım! 10 maddelik kanun teklifi imzaya açıldı! Ödemeler bu ay içinde başlayacak
Tasfiye sürecindeki fonlarda parası bulunan yatırımcıların mağduriyetini gidermek amacıyla AK Parti kritik bir yasal düzenleme için düğmeye bastı. Hazırlanan geçici kanun teklifi doğrultusunda, net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan vatandaşlara paralarının tamamının ödenmesi, 1 milyon liranın üzerindeki yatırımlar için ise ödemelerin kademeli olarak gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda hazırlanan kanun teklifi milletvekillerinin imzasına açıldı. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş anlattı.
AK Parti milletvekilleri, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili fon tasfiyesine yönelik kanun teklifi hazırladı. AK Parti TBMM Grubu, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında gündemdeki fon işlemleriyle ilgili çalışma grubu oluşturdu.
BİNLERCE YATIRIMCIYI İLGİLENDİRİYOR
Hukukçu milletvekillerinden oluşan çalışma grubunun değerlendirmeleri çerçevesinde sermaye piyasasındaki işlemlerle ilgili kanun teklifi hazırlandı.
İlerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulması planlanan ve geçici nitelikteki kanun teklifiyle 455 bin 578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesine gidilecek.
10 MADDELİK KANUN TEKLİFİ
AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve geri ödemelerle ilgili 10 maddelik kanun teklifi vermesi bekleniyor. Yasa teklifine göre bu ay içinde 1 milyon liranın altındaki ödemelerin kademeli olarak yapılması bekleniyor.
İLK DETAYLAR A HABER'DE
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) tasfiye sürecine aldığı fonlardaki yatırımcıları yakından ilgilendiren yasal düzenlemenin detaylarını aktaran A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, "Bu yönde bir adım atılması bekleniyordu ve nihayetinde AK Parti fonların, yatırımcıların zararlarının ödenmesi için bir kanun teklifi hazırlığında. 10 maddelik geçici bir kanun teklifi olduğunu ifade edebiliriz." ifadelerini kullandı. Teklifin kapsamına değinen Yeşiltaş, "Bu kanun teklifinin içeriğinde ne olacak? Onu da hemen aktaralım. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tasfiye sürecindeki fonlarda parası bulunanlardan net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılara tutarın tamamını ödeme kararı almasının ardından Meclis de bu konuya dair harekete geçti ve söz konusu fonların tasfiyesi, ödemelerin planlanması ve bu süreçte görev alacak kurumların görevlerini düzenlemek üzere 10 maddelik geçici bir kanun teklifi çıkarılacak." sözleriyle yasal sürecin amacını özetledi.
ÖDEMELER EKİM AYINDA BAŞLAYACAK
Teklifin yasalaşma takvimi ve ödeme planı hakkında bilgi veren A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, "Teklifin en geç önümüzdeki pazartesi Meclis'e sunulması, ödemelerin de ekim ayında başlaması bekleniyor. 1 milyon liranın üzerinde yatırım yapanların ödemelerinin de kademeli olarak yapılacağı ifade ediliyor." dedi. Sürecin arka planında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarının yer aldığını hatırlatan Yeşiltaş, "Zaten bu konuya dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar ve verdiği talimatlar vardı. AK Parti'de bu konuyla ilgili yasal düzenleme noktasında adım atılacağı ifade ediliyordu." değerlendirmesinde bulundu.
TEKLİF HAFTA BAŞINDA MECLİS BAŞKANLIĞI'NDA
Meclis takvimine ilişkin son kulis bilgilerini paylaşmayı sürdüren A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, "AK Parti kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre teklifin en geç önümüzdeki hafta pazartesi Meclis'e sunulabileceği ifade ediliyor. Cuma günü de Meclis'e sunulabilme ihtimali var, bunu da ifade edelim. Bu teklifle birlikte 1 milyon liranın üzerinde yatırım yapanların ödemelerinin kademeli olarak yapılacağı ifade ediliyor. Geçici bir kanun teklifinden bahsediyoruz, 10 maddeden oluşan bir kanun teklifi. Cuma veya pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor, biz de takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
KANUN TEKLİFİ İMZAYA AÇILDI
AK Parti tarafından hazırlanan, fonların tasfiyesine yasal zemin oluşturmayı amaçlayan yaklaşık 10 maddelik kanun teklifi, milletvekillerinin imzasına açıldı.