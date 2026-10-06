İlerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulması planlanan ve geçici nitelikteki kanun teklifiyle 455 bin 578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesine gidilecek.

AK Parti milletvekilleri, fon tasfiyesine yönelik 10 maddelik kanun teklifi hazırladı. (AA)

10 MADDELİK KANUN TEKLİFİ AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve geri ödemelerle ilgili 10 maddelik kanun teklifi vermesi bekleniyor. Yasa teklifine göre bu ay içinde 1 milyon liranın altındaki ödemelerin kademeli olarak yapılması bekleniyor.

İLK DETAYLAR A HABER'DE

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) tasfiye sürecine aldığı fonlardaki yatırımcıları yakından ilgilendiren yasal düzenlemenin detaylarını aktaran A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, "Bu yönde bir adım atılması bekleniyordu ve nihayetinde AK Parti fonların, yatırımcıların zararlarının ödenmesi için bir kanun teklifi hazırlığında. 10 maddelik geçici bir kanun teklifi olduğunu ifade edebiliriz." ifadelerini kullandı. Teklifin kapsamına değinen Yeşiltaş, "Bu kanun teklifinin içeriğinde ne olacak? Onu da hemen aktaralım. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tasfiye sürecindeki fonlarda parası bulunanlardan net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılara tutarın tamamını ödeme kararı almasının ardından Meclis de bu konuya dair harekete geçti ve söz konusu fonların tasfiyesi, ödemelerin planlanması ve bu süreçte görev alacak kurumların görevlerini düzenlemek üzere 10 maddelik geçici bir kanun teklifi çıkarılacak." sözleriyle yasal sürecin amacını özetledi.