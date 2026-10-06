CANLI Bakan Gürlek’ten fon soruşturması açıklaması: "Mal kaçırmaya yönelik gerekli tedbirler alındı"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda fon soruşturması, faili meçhul dosyalar ve Terörsüz Türkiye süreci başta olmak üzere gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor. Gürlek fon soruşturması kapsamında yaptığı açıklamada "Mal kaçırmaya yönelik gerekli tedbirler alındı." dedi.