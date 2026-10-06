CANLI Bakan Gürlek’ten fon soruşturması açıklaması: "Mal kaçırmaya yönelik gerekli tedbirler alındı"
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda fon soruşturması, faili meçhul dosyalar ve Terörsüz Türkiye süreci başta olmak üzere gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor. Gürlek fon soruşturması kapsamında yaptığı açıklamada "Mal kaçırmaya yönelik gerekli tedbirler alındı." dedi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılıyor. Gürlek AA Editör Masası'nda, kamuoyunda "fon soruşturması" olarak bilinen süreç, faili meçhul dosyalar ve "Terörsüz Türkiye" süreci başta olmak üzere, gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.
Adalet Bakanı Gürlek'in açıklamasının satırbaşları:
Anormal kazançlar dikkatimizi çekti. Fon soruşturması için ağustos ayında müzekkere yazdık. Verilen soruşturma izniyle bütün önleyici tedbiri aldık. 5 kişi haksız kazançlarını iade etti.