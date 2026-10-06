Marmara Denizi'ne sızıntı suyu karıştı! Bakanlık harekete geçti: YAKAB'a 5 milyon 34 bin TL'lik çevre cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yalova'daki katı atık depolama tesisinden arıtılmadan çıkan sızıntı sularının dere yoluyla Marmara Denizi'ne ulaştığını belirledi. Bu kapsamda YAKAB'a 5 milyon 34 bin TL idari yaptırım uygulandı.