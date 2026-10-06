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Marmara Denizi'ne sızıntı suyu karıştı! Bakanlık harekete geçti: YAKAB'a 5 milyon 34 bin TL'lik çevre cezası

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Marmara Denizi'ne sızıntı suyu karıştı! Bakanlık harekete geçti: YAKAB'a 5 milyon 34 bin TL'lik çevre cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yalova'daki katı atık depolama tesisinden arıtılmadan çıkan sızıntı sularının dere yoluyla Marmara Denizi'ne ulaştığını belirledi. Bu kapsamda YAKAB'a 5 milyon 34 bin TL idari yaptırım uygulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yalova İl Müdürlüğü ekipleri, Ro Ro Limanı ve Dantel Sitesi arasındaki dereden denize kirli su ulaştığı ihbar üzerine bölgede denetim başlattı.

İncelemede; Çiftlikköy ilçesine bağlı Denizçalı köyünde bulunan Yalova Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'ndan arıtma işlemine tutulmayan kirli suyun mevcut hatta yaşanan tıkanma sonucu dere yoluyla Marmara Denizi'ne ulaştığı belirlendi.

Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içindeki kirlilikle ilgili YAKAB'a, 5 milyon 34 bin TL idari yaptırım uygulandı.

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#Çevre #Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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